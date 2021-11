Seoane: "Dann würde keiner von einer Krise sprechen"

Von den Ergebnissen her steckt Bayer 04 vor dem Europa-League-Spiel gegen Betis Sevilla im Tief. Doch von einer Krise möchte Gerardo Seoane nichts wissen. Weil für seine Mannschaft zumindest in drei der fünf sieglosen Partien ein besseres Ergebnis leicht möglich gewesen wäre.

Die Euphorie ist verflogen. Fünf sieglose Spiele der Werkself lassen sich auch am Zuschauerinteresse ablesen. So erwartet der Klub am Donnerstag im "Endspiel" um den Gruppensieg in der Europa League gegen den spanischen Traditionsklub Betis Sevilla nur 14.000 Fans.

Vor Wochenfrist hatte Bayer im DFB-Pokal selbst gegen Zweitligist KSC vor 13.000 Zuschauern gespielt. Am Samstag gegen den VfL Wolfsburg waren es 20.000, die in die Bay-Arena kamen.

Gründe für das Desinteresse gibt es natürlich. So ist die Partie gegen Betis das vierte Heimspiel innerhalb von 19 Tagen seit der 1:5-Niederlage gegen Bayern München. Seitdem gingen alle drei Partien vor eigenem Publikum verloren. Diese Enttäuschungen sowie die im Derby in Köln, wo Bayer nach einer 2:0-Führung nur 2:2 spielte, haben nach der einem desaströsen ersten Halbjahr offenbar ihre Spuren in der Anhängerschaft hinterlassen.

Keine Bankrotterklärungen

Ob die aktuelle sportliche Krise aber wirklich mit der aus der Vorsaison gleichzusetzen ist, als Bayer nach einem 1:2 gegen die Bayern am 13. Spieltag von Platz 1 am Ende auf Rang 6 abstürzte, darf durchaus bezweifelt werden. Dafür ist der Negativlauf bislang zum einen zu kurz. Und zu anderen waren die Leistungen beim 1.2 gegen den KSC, beim 1:1 in Sevilla oder eben beim 2:2 in Köln keine Bankrotterklärungen, ganz anders als die Auftritte im Frühjahr.

Diese Argumentation zieht der seit dem Sommer in Leverkusen tätige Trainer Gerardo Seoane durchaus mit Berechtigung heran, wenn er sagt: "Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen fünf Mal nicht gewonnen, aber es gibt ein 1:1 in Sevilla mit einer guten Leistung. Es gibt ein Spiel in Köln, nach dem wir uns ärgern, dass wir es nicht zu Ende spielen. Dann würde man nicht von einer Krise sprechen." Jetzt geschieht dies aber zumindest extern. Und die Werkself steht nun unter Zugzwang, darf gegen Betis nicht verlieren und schon gar nicht am Sonntag bei Hertha BSC, damit der Druck nicht noch weiter ansteigt.

Sieben fehlen gegen Sevilla

Bei diesem Unterfangen können am Donnerstag womöglich sieben potenzielle Startelfspieler nicht mitwirken. Nach Charles Aranguiz, Julian Baumgartlinger, Timothy Fosu-Mensah, Mitchel Bakker, Karim Bellarabi und Patrik Schick droht nämlich auch Lucas Alario auszufallen. Den Mittelstürmer plagen weiterhin muskuläre Probleme in der Wade. Sein Einsatz gegen die Spanier ist laut Seoane "fraglich".

Zweifel an der Qualität seiner Mannschaft möchte der Schweizer aber nicht zulassen, auch wenn er auf das Pech mit den Verletzten verweist. "Wir wissen, wo wir stehen", sagt er selbstbewusst, "wir wissen, welche Stärken wir haben." Die sich jetzt aber auch wieder in den Ergebnissen widerspiegeln sollten, damit die "Krise" nicht auch bei Bayer salonfähig wird.