Seoane: "Dann kann immer etwas passieren"

Leverkusen tritt am Samstag unter guten Voraussetzungen beim Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg an. Doch trotz einer viel besseren Vorbereitung als im Vorjahr mahnt Trainer Gerardo Seoane zu höchster Seriosität.

Vor einem Jahr blickte Gerardo Seoane auf eine problematische Saisonvorbereitung zurück: ein wegen Starkregen ausgefallenes Testspiel, wegen Unwetter abgesagte Einheiten im Trainingslager in Österreich, eine Explosion in einem Leverkusener Entsorgungsunternehmen nahe der Bay-Arena, weswegen eine weitere Trainingseinheit ausfallen musste, viele Späteinsteiger aufgrund von Turnier-Teilnahmen und dazu einige Verletzte - der Schweizer, damals neu im Amt, hatte kaum eine Möglichkeit, seine Spielidee dauerhaft einzuüben.

Im Juli 2022 ist alles anders. "Die Vorbereitung ist zufriedenstellend verlaufen", sagt der Trainer und könnte im Vergleich zum Vorjahr auch das Wort großartig verwenden, "sowohl ohne Zwischenfälle, was das Wetter und sonstige Dinge betrifft. Und auch die Testspiele haben wir gut bestritten, wie haben keine neuen Verletzten und viele Spieler, die viele Einheiten absolvieren konnten."

Die Voraussetzungen vor dem Pflichtspielstart sind nicht nur deshalb deutlich günstiger als vor Jahresfrist: Heute hat Seoane seine Spielidee im Team verankert, die Mannschaft ist aufgrund weniger personeller Veränderungen im Kader einspielt - ein Vorteil, den allerdings auch Gegner Elversberg für sich in Anspruch nehmen kann.

Nicht nur deshalb bringt Seoane dem Gegner großen Respekt entgegen, lobt den Aufsteiger in die 3. Liga als "eine Mannschaft, die in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen ist. Das zeugt davon, dass eine Qualität im Kader vorhanden ist - sowohl als Team als auch von der Spielidee."

In Essen ließ Elversberg aufhorchen

Die SV Elversberg, die zum Liga-Auftakt 5:1 bei Rot-Weiss Essen gewann, bietet eine gewisse Bandbreite an. "Das ist eine Mannschaft, die versucht, aktiv mitzuspielen, die aber auch im Verbund sehr gut verteidigt." Qualitäten, die dem Team von Ex-Bundesliga-Profi Horst Steffen (Duisburg, Uerdingen, Gladbach) verschiedene taktische Herangehensweisen ermöglicht.

Doch für Seoane, der nicht davon ausgeht, dass Elversberg von seinem Spielstil abweichen wird, spielt dies nur eine untergeordnete Rolle: "Trotzdem wissen wir, wenn wir unsere Leistung abrufen, wenn wir gegenüber den Testspielen noch die nötige Aggressivität und Entschlossenheit bringen, dass wir ganz klar diese Runde überstehen wollen."

Im Vorjahr war in der 2. Runde Schluss

Und müssen, möchte man nicht wie im Vorjahr, als man in der 2. Runde zuhause am KSC scheiterte, nicht erneut eine frühzeitige böse Überraschung erleben. Personell stehen die Vorzeichen günstig. Bis auf den Langzeitverletzten Florian Wirtz, der mit einem Kreuzbandriss wohl noch mindestens bis November fehlen wird, fällt einzig Amine Adli aus. Der Offensivakteur könnte nach einer Sehnenoperation im Oberschenkel übernächste Woche wieder komplett ins Teamtraining einsteigen.

Trotz der guten Ausgangsposition warnt Seoane: "Wir nehmen den Pokal sehr ernst. Wir werden keine Abstriche machen. Wenn du an einem Tag nicht gut performst, bist du raus." Dass Elversberg bereits in den Ligabetrieb eingestiegen ist, erhöht das Risiko für sein Team: "Es ist immer eine gute Option für diese Mannschaften, eine Chance zu haben. Normalerweise darfst du gegen so eine Mannschaft nicht so oft verlieren, aber wenn der Gegner dadurch einen Formvorsprung hat und die Pokalgesetze greifen mit einem Gegentor, dann kann immer etwas passieren."