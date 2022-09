Seoane "besorgt über Resultate": Zusätzliche Offensivkraft gegen Hertha?

Bayer Leverkusen sucht noch immer nach seiner Form. Gerardo Seoane spürt den Druck von außen und will gegen Hertha auf das setzen, was die Werkself eigentlich ausmacht: ihre Offensive.

80 Tore erzielte Leverkusen in der vergangenen Saison, in der Moussa Diaby, Patrik Schick und Co. die Bundesliga regelrecht aufmischten. Der Status quo ist inzwischen ein ganz anderer. "Lediglich" sechs Treffer erzielte Bayer in den ersten fünf Partien und rennt damit seinen eigenen Erwartungen hinterher. Und auch beim 0:1 gegen Brügge zum CL-Auftakt unter der Woche blieb die Werkself zu harmlos und damit unter dem Strich torlos.

"Man ist besorgt über die Resultate", gab Trainer Gerardo Seoane auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) unumwunden zu. Aber es gehe darum, das persönliche Befinden beiseite zu stellen. "Der Gedanke muss auf das Entscheidende gelegt werden. Es geht darum, der Mannschaft zu helfen", sagte der Schweizer, der nach dem schlechten Saisonstart (aktuell Rang 14 in der Tabelle) zunehmend in die Kritik geraten war. "Wir haben es alle lieber, wenn wir viele Siege feiern können. Und jetzt ist es eine schwierige Situation. Aber diese Herausforderung nehme ich an", betonte Seoane.

Zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge: Laut Seoane nicht alles schlecht

Dazu will sich der 43-Jährige an den "positiven Punkten orientieren", die seine Mannschaft in den vergangenen drei Spielen gezeigt habe. "Was die Defensive betrifft, hat die Mannschaft viel kompakter und aggressiver verteidigt. " Sowohl beim 3:0-Sieg über Mainz als auch mit Abstrichen beim 2:3 gegen Freiburg sowie zuletzt in Brügge habe sein Team viel weniger Räume hergeschenkt, als es noch bei der bitteren 0:3-Heimpleite gegen Hoffenheim der Fall gewesen war. "Wir haben in diesen drei Spielen sehr wenig zugelassen", versuchte Seoane eine positive Bilanz zu ziehen.

Luft nach oben sieht der Coach aber nach wie vor in der Offensive. "Wir müssen unsere Aktivität nach vorne erhöhen. Wenn wir ein Gegentor bekommen - was wir nicht wollen, aber was immer möglich ist -, müssen wir genug Offensivaktionen kreieren, um das Spiel trotzdem zu gewinnen", forderte Seoane. Genug hochkarätiges Personal steht ihm jedenfalls zur Verfügung. Kurz vor Ende des Transferfensters hatte sich schließlich auch noch Chelseas Callum Hudson-Odoi leihweise der ohnehin schon prominent besetzten Leverkusener Angriffsriege angeschlossen.

Natürlich hilft auch ein Offensivspieler mehr auf dem Platz. Gerardo Seoane

Die Aufgabe wird nun sein, das Potenzial auch in Tore umzumünzen. "Wir erwarten eine höhere Zielstrebigkeit von uns selbst", sagte Soeane, der zudem andeutete, dass man gegen die Alte Dame personell durchaus mutiger agieren werde. "Natürlich hilft auch ein Offensivspieler mehr auf dem Platz." Die finale Entscheidung, welche Spielertypen in Berlin an den Start gehen, werde aber erst nach dem Abschlusstraining final gefällt.

Gespannt sein dürfen die Bayer-Fans auch auf die taktische Ausrichtung. Zuletzt wechselte Leverkusen öfter mal zwischen Vierer- und Fünferkette hin und her - zum Teil sogar während des Spiels. "Ich sehe die verschiedenen Varianten des Systems als eine Stärke des Teams. Das hat sich schon oft genug bewährt", betonte Seoane. Nur in dieser Saison eben noch nicht.