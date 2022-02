Seoane: "Atalanta ist eine Champions-League-Mannschaft"

Am Freitag wurde das Achtelfinale in der Europa League ausgelost. Das sagen die Vertreter der deutschen Klubs über die Spiele.

Die Auslosung am Freitag brachte spannende Duelle für die deutschen Mannschaften im Achtelfinale der Europa League. Leverkusen spielt gegen Atalanta Bergamo, Frankfurt hat Betis Sevilla als Gegner, und RB Leipzig bekommt es mit Spartak Moskau zu tun. Die Stimmen von den Vereinen ...

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Atalanta ist eine Champions-League-Mannschaft, die in den vergangenen Jahren Champions League gespielt hat, seit Ankunft von Coach Gasparini immer europäisch dabei war und sich in der Spitzengruppe des italienischen Fußballs etabliert hat. Das ist eine Mannschaft, die einen sehr modernen, attraktiven Spielstil hat, die versucht, das Spiel zu dominieren, nach vorne zu spielen, die jetzt auch Olympiakos eindrucksvoll ausgeschaltet hat. Uns erwartet also ein sehr starker Gegner aus einer Topliga. Das wird eine sehr spannende und sportlich schwierige Aufgabe."

Fernando Carro (Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen): "Atalanta Bergamo ist ein guter Gegner, italienische Mannschaften sind immer schwierig zu bespielen. Ich bin optimistisch, dass wir die Hürde erfolgreich meistern werden und uns bereits im Hinspiel auswärts eine gute Ausgangslage verschaffen."

Simon Rolfes (Leverkusens Sportdirektor): "Atalanta ist eine der besten Mannschaften in Italien und hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Sie spielen gerne nach vorne, erzielen viele Tore. Für mich ist diese Begegnung eine der Top-Partien in dieser Runde. Unser Ziel ist es, weiterzukommen. Wir haben im Rückspiel Heimrecht und hoffen, dass zu dieser Zeit dann das Stadion auch möglichst voll sein kann."

Markus Krösche (Frankfurts Sportvorstand): "Betis Sevilla ist ein starker Gegner als aktuell Drittplatzierter in der spanischen Liga. Wir werden alles dafür tun, in die kommende Runde zu kommen."

