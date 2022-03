Seoane: "Angst hat keinen Platz in dieser Kabine"

Die Personalsituation ist angespannt. Weshalb Gerardo Seoane auch nicht mehr den Fußball spielen lassen kann, wie er ihn sich idealerweise vorstellt. Dennoch verweigert der Trainer Alibis und Ängsten im Saisonendspurt jeglichen Zugang zur Mannschaft.

Viel darf bei Bayer 04 nicht mehr passieren. Mit Zehner Florian Wirtz (Kreuzbandriss), Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong (Syndesmoseriss), Offensivakteur Amine Adli (Sehnenriss im Oberschenkel) und Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah (Sehnenverletzung im Oberschenkel) fehlen vier Akteure mindestens für den Rest der aktuellen Spielzeit.

Und auch Patrik Schick, der gegen Hertha BSC bestenfalls als Joker zur Verfügung stehen dürfte, ist nach mehr als fünfwöchiger Pause nach einem Faserriss mit Sehnenbeteiligung in der Wade nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Dazu fehlt Sechser Kerem Demirbay am Samstag wegen einer Gelbsperre, die mit Jonathan Tah, Robert Andrich und Piero Hincapie drei weiteren potenziellen Startelfspielern bei der nächsten Verwarnung droht.

"Vorteil" Bayer: Keine englischen Wochen mehr

Die Personaldecke ist aktuell also ziemlich kurz. Und sie wäre zu kurz, wenn Bayer nicht bereits vorzeitig aus dem DFB-Pokal und der Europa League ausgeschieden wäre. "Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich froh bin, dass wir da nicht mehr dabei sind, aber der Vorteil ist, dass wir keine englischen Wochen mehr haben", gibt Gerardo Seoane offen zu.

Spiele im dauerhaften Drei-Tage-Rhythmus würden der Werkself jetzt wohl auch in der Liga das Genick brechen. Eine Partie pro Woche ist mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Personal aber machbar. "Im Moment sind wir noch genug", weiß der Trainer, "aber Patrik Schick ist der letzte Spieler, der zurückkommen kann. Der Rest ist raus bis zum Saisonende."

Vergleiche mit Tennis und Formel 1

Das heißt im Umkehrschluss: weitere Ausfälle würden das letzte verbliebene Saisonziel, die Qualifikation für die Champions League, gefährden. Akut aber lehnt Seoane die Personalnot als Ausrede für möglichen sportlichen Misserfolg kategorisch ab.

Der Schweizer möchte keine Alibis kultivieren, da sich diese nur leistungshemmend auswirken können: "Das ist entscheidend. Es gibt Tennisspieler, die gewinnen den letzten Satz unter Krämpfen. Es gibt Formel-1-Fahrer, die fahren die letzte Runde mit kaputtem Reifen ins Ziel. Es ist ein wichtiger Bestandteil, sich den Begebenheiten anzupassen", erklärt er.

Seoane muss an der Taktik feilen: "Es ist nicht das Gleiche"

Seoane möchte sich nur mit den Dingen beschäftigen, die er selbst und seine Profis beeinflussen können. "Unsere Ausrichtung ist, dass wir jetzt erst recht auf uns schauen, nur auf unsere Leistung, nur darauf, die Spieler gut vorzubereiten, um mit den Möglichkeiten, die wir haben, das Optimale zu erreichen - in der Spielweise, im Resultat, in der Einstellung."

Gleichwohl räumt er ein, dass der Fußball der Werkself zwangsläufig ein anderer sein wird, solange Schlüsselspieler wie Mittelstürmer Schick, Spielmacher Wirtz und auch der rechte Offensivverteidiger Frimpong fehlen. Zumal die Ausfälle auch eine Systemumstellung zur Folge hatten und haben können. "Von der offensiven Ausrichtung ist das nicht das Gleiche, wenn du 3-5-2 spielst oder 4-3-3. Aber wir müssen uns von der Personalsituation so ausrichten, um am Spieltag das Bestmögliche herauszuholen."

Trotz dieser Handicaps lässt Seoane aber einzig den positiven Blickwinkel zu. "Es ist wichtig, auf die Zielgerade zu kommen, mit der Möglichkeit das Ziel zu erreichen. Die Situation besteht ja bei uns. Wir stehen tabellarisch gut da. Das ist immer der größte Antrieb", betont er und wischt Gedanken beiseite, dass ein Verpassen der ersten vier Plätze die Saison zu einem Misserfolg werden ließe.

Die These, dass sich Bayer für die Königsklasse qualifizieren muss, hält Seoane nicht für den richtigen Ansatz für seine Profis. "Wir wollen in die Champions League. Die Angst zu versagen ist gar nicht da", betont er mit entschlossenem Blick, "die hat keinen Platz in dieser Kabine." Treten seine Profis so überzeugend auf, wie der Trainer argumentiert, hätte Bayer schon viel gewonnen.