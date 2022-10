Seoane angezählt: "Mit dieser Situation kann ich gut umgehen"

Am Sonntag erklärte Geschäftsführer Fernando Carro, dass Bayer auf einen Trainerwechsel vorbereitet sei. Am Montag vor der Partie beim FC Porto nahm Leverkusens Chefcoach Gerardo Seoane zu dem ungewöhnlichen Umgang mit ihm Stellung.

Aus Porto berichtet Stephan von Nocks

Man kann zumindest nicht sagen, dass Gerado Seoane keine Klarheit hätte. Nach den Worten von Geschäftsführer Fernando Carro ("Wir sind nicht blauäugig, wir sind nicht unvorbereitet") zur Trainerfrage weiß der Schweizer, dass er in dieser Woche liefern muss. Erfolge müssten her. "Sehr, sehr, sehr kurzfristig", wie Carro fordert, denn "am Ende zählen nur die Ergebnisse".

Carro: "Gegen Schalke musst du die drei Punkte holen"

Für das Kellerduell gegen Schalke 04 am Samstag hat Carro ("Gegen Schalke musst du die drei Punkte holen") den Terminus Erfolg eindeutig definiert. Für die Partie beim FC Porto am Dienstag in der Champions League wurde der Spanier nicht ganz so konkret. Eine Niederlage wird sich Seoane voraussichtlich nicht leisten können, einen blutleeren Auftritt wie beim 0:4 in München definitiv nicht. Auch hier gilt Carros Einschub, der "unabhängig vom Ergebnis" eine andere Attitüde der Profis verlangt.

Eine weitere Enttäuschung darf sich Leverkusens Trainer nicht erlauben. Doch wie arbeitet es sich, wenn man vom eigenen Boss öffentlich so in den Fokus gerückt wird?

Am Montagabend vor dem Champions-League-Spiel beim FC Porto äußerte sich der 43-Jährige in dem einem Kinosaal ähnelnden Presseraumkonferenz im Estadio do Dragao erstmals zu Carros Aussagen. "Wir führen intern immer offene Diskussionen und versuchen, so klar wie möglich miteinander zu sprechen. Ich bin schon lange in diesem Business, das Wichtigste sind immer die Resultate. Jeder in einem Klub hat seine Verantwortlichkeit in seinen Aufgaben", erklärte Seoane auf die Frage, wie er es bewerte, dass der Klub das Vorgehen in der Trainerfrage öffentlich preisgegeben habe.

Nachfolge geregelt? Seoane findet es "professionell"

Den Fakt an sich, dass Bayer bereits seine Nachfolge vorbereitet hat, kritisierte der 43-Jährige explizit nicht: "Ich finde es nichts anderes als professionell, dass der Klub diese Situationen immer wieder auch bewerten muss, um das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren", so der Schweizer.

Persönlich zeigte sich Seoane nicht angefasst von seiner durch Carros Aussagen verschärften Situation. "Was ich sagen kann ist, dass der Klub mir immer das Vertrauen ausgesprochen hat, sonst wäre ich nicht da", erklärte der Trainer, "dass es immer wieder Nachfragen von den Journalisten gibt, ist normal. Aber mit dieser Situation kann ich persönlich gut umgehen und fokussiere mich auf meine Aufgaben."

Kommentierende Analyse: Bayers Umgang mit Seoane ist bemerkenswert wie gefährlich