Seoane adelt Herrmann: "Ein Gesicht der Borussia"

Vier Spiele noch, dann ist Schluss für Gladbachs Patrick Herrmann. Am Freitag würdigte Trainer Gerardo Seoane den Offensivspieler, der am Saisonende seine Profilaufbahn beenden wird.

"Patrick Herrmann hat eine außergewöhnliche Karriere hingelegt. 16 Jahre als Profi auf diesem Niveau, das ist bemerkenswert. Ich bin dankbar, so einen Spieler im Kader zu haben", sagte Seoane auf der Pressekonferenz. "Einen Spieler mit so viel Erfahrung, der mithilft, die jungen Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben in die richtige Richtung zu pushen. Wir sind deshalb auch glücklich, dass er dem Klub weiter erhalten bleibt: Er ist ein Gesicht der Borussia. Er verkörpert den Klub zu einhundert Prozent."

Am Donnerstag hatte Herrmann sein Karriereende nach Ablauf der Saison verkündet. Der Liebling des Gladbacher Publikums war 2008 vom 1. FC Saarbrücken in die Jugend der Fohlen gewechselt und hatte im Januar 2010 gegen den VfL Bochum sein Debüt bei den Profis gefeiert. In der Bundesliga absolvierte der 33-Jährige insgesamt 349 Partien (47 Tore, 56 Assists) und liegt damit auf Platz vier unter Borussias Rekordspielern. Dem Klub wird Herrmann erhalten bleiben: Der gebürtige Saarländer übernimmt eine Funktion in der Sponsoring-Abteilung.

Dankbarer Seoane dankt "sehr professionellen" Herrmann

In der laufenden Saison kam Herrmann nur noch sporadisch zum Zug. Bisher stehen erst sechs Einsätze auf dem Konto. "Von Anfang an war seine Rolle ziemlich klar. Dass nach 15 Jahren als Profi gewisse körperliche Abnutzungserscheinungen da sind, ist normal. Das hat er in dieser Saison vermehrt gespürt, gerade mit seiner Knieproblematik. Er musste einige Male ein bisschen rausgehen aus dem Training. Wir haben mit ihm zusammen aber einen Weg gefunden, es über dosiertes Training so zu steuern, dass er uns immer zur Verfügung steht, sowohl in den Trainingswochen als auch in den Spielen", erklärte Seoane.

Ihm sei bewusst, dass Herrmann "nicht mehr die Einsatzzeiten hatte, die er sich selbst auch gewünscht hätte", sagte Seoane und führte aus: "Aber es ist eine neue Zeit. Mit einem Umbruch, mit neuen und jüngeren Spielern. Und Patrick war da sehr professionell und hat uns extrem unterstützt. Dafür sind wir dankbar."

Gerade als Charakter wird Herrmann fehlen

Herrmann sei "ein Vorbild an Professionalität", betonte Seoane, "da können sich viele jungen Spieler einiges von ihm abschauen." Gerade auch als Charakter werde das Urgestein dem Team fehlen. "Patrick wird mit seiner ehrlichen Art in der Kabine sehr geschätzt. Es wird von seiner Persönlichkeit her ein Vakuum entstehen, das es auszufüllen gilt", sagte der Schweizer.