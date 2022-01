Seny Facinet Sylla darf sich bei Wacker Nordhausen beweisen

Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat in der Offensive nachgelegt. Seny Facinet Sylla kommt vom Verbandsligisten VfB 1906 Sangerhausen und will eine Liga höher den Vorschusslorbeeren beim ehemaligen Regionalligisten gerecht werden.

"Seny ist ein hochinteressanter Spieler, ein talentierter und schneller Spieler, der auch eine extreme Physis hat. Ein junger Mann, der sich noch sehr gut entwickeln kann und bei dem wir viel Potenzial sehen. Als wir jetzt im Winter die Chance hatten, Seny zu Wacker Nordhausen zu holen, haben wir diese umgehend ergriffen. Wir freuen uns extrem auf ihn." Diese Vorschusslorbeeren von Philipp Seeland, Sportdirektor des FSV Wacker 90 Nordhausen, will der 18-jährige Offensivspieler Seny Facinet Sylla ab sofort mit Leistung bestätigen.

Beim VfB 1906 Sangerhausen kam Sylla seit Juli 2020 auf 17 Verbandsligaspiele und traf dabei zweimal. Vorher lief er für den Kalbsriether SV in der Kreisoberliga Nordthüringen auf und schoss sieben Tore in zwölf Partien. Die ersten Schritte im Erwachsenenbereich sind also gemacht, trotzdem bremst Seeland zu große Erwartungen: "Da Seny Jahrgang 2003 ist, kann er sogar noch in der A-Junioren-Regionalliga Einsatzzeiten sammeln." Trainer Lars Greschke ergänzt: "Seny hat die erste Woche bei uns mittrainiert. Er hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie schnell er sich an unser Tempo gewöhnen und ob er die erhoffte Verstärkung werden kann."

Doch losgelöst davon, ob der neue Angreifer sofort hilft oder etwas Anlaufzeit braucht, dass Sylla zumindest mittelfristig die Offensive beleben wird, davon scheinen die Wacker-Verantwortlichen überzeugt zu sein.