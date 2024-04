Senß muss passen - Hrubesch nominiert Minge

Personalwechsel bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft: Für die erkrankte Elisa Senß wird Janina Minge zum DFB-Tross stoßen.

Senß kann aufgrund einer Erkrankung nicht wie ursprünglich geplant zum DFB-Team nach Österreich anreisen. Die 26-jährige Mittelfeldspielerin von Bayer Leverkusen, die bisher zweimal das Nationaltrikot getragen hat, wird bei beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Österreich und Island nicht zur Verfügung stehen.

Für die Leverkusenerin nominierte Bundestrainer Horst Hrubesch Janina Minge vom SC Freiburg nach. Die 24-Jährige wird am Montagabend im Teamquartier in Linz erwartet.

Deutschland tritt am 5. April (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im ersten EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich an. Am 9. April (18.10 Uhr) trifft die Mannschaft im zweiten Spiel der EM-Qualifikation im Aachener Tivoli auf Island.