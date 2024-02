Sensationswechsel perfekt: Hamilton steigt ins Ferrari-Cockpit

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari ist perfekt. Zunächst vermeldete Mercedes die bevorstehende Trennung vom Briten, anschließend gaben die Italiener bekannt, dass der Rekordweltmeister ab 2025 ins Ferrari-Cockpit steigt.

Wie Mercedes am Donnerstagabend mitteilte, wurde der Abschied des 39-Jährigen zum Saisonende angekündigt. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hatte ursprünglich beim deutschen Rennstall einen bis Ende 2025 gültigen Vertrag. Wie Mercedes bestätigt machte er jedoch von einer Option Gebrauch und löst seinen Vertrag damit vorzeitig auf.

"Ich hatte unglaubliche elf Jahre mit diesem Team und bis so stolz darauf, was wir alles erzielt haben. Mercedes war Teil meines Lebens, seit ich 13 Jahre alt war. Die Entscheidung zu gehen, war einer der schwersten, die ich jemals treffen musste", wird Hamilton in einer Mitteilung zitiert: "Aber ist an der Zeit, diesen Schritt zu gehen. Ich werde immer dankbar sein für den unglaublichen Support der Mercedes-Familie."

Arbeiteten viele Jahre sehr erfolgreich zusammen: Lewis Hamilton und Toto Wolff (re.). IMAGO/HochZwei

Hamilton hat wie kaum ein anderer seine Spuren in der Formel 1 hinterlassen - und erst recht bei Mercedes, für das er seit 2013 fuhr. Sechs von insgesamt sieben Weltmeisterschaften gewann der Brite im Cockpit eines Silberpfeils.

"Unsere Partnerschaft war die erfolgreichste, die dieser Sport zu sehen bekam", weiß Teamchef Toto Wolff: "Lewis wird immer eine wichtige Rolle in der Motorsport-Geschichte von Mercedes einnehmen, aber uns war allen klar, dass diese Partnerschaft eines Tages enden würde - und dieser Tag ist nun gekommen. Wir akzeptieren seine Entscheidung und seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung."

Der Weg für Ferrari ist frei

Hamiltons Karriere bei Mercedes endet damit nach der kommenden Saison, nicht aber seine in der Formel 1. Die liegt bei nämlich bei Ferrari in Maranello. Er wird bei den Italienern ein Fahrer-Duo mit Charles Leclerc bilden und Carlos Sainz jr. ersetzen, dessen Vertrag bei den Roten Ende 2024 ausläuft.

Am Donnerstag hatten bereits Meldungen die Runde gemacht, wonach Hamilton ab 2025 für Scuderia Ferrari fahren würde. Das englische Fachmagazin "Autosport" berichtete, dass zwar nicht klar sei, ob schon ein Vertrag unterzeichnet wurde, jedoch sollen die Verhandlungen in einem fortgeschrittenen Stadium sein. Am Abend erfolgte dann von Ferrari die Bestätigung, dass sich der Rekordweltmeister 2025 dem Team anschließen werde und einen "Multi-Jahresvertrag" unterzeichnet habe.

Der extrovertierte, politisch engagierte und Mode liebende Brite Hamilton, 2008 mit McLaren und einem Mercedes-Motor im Heck erstmals Weltmeister, holte im Silberpfeil zwischen 2014 und 2020 sechs weitere WM-Titel. Seit dem Großen Preis von Saudi-Arabien im Jahr 2021 allerdings gelang ihm kein Grand-Prix-Sieg mehr.

Spätestens seit Hamiltons dramatischer Niederlage auf der letzten Runde im Saisonfinale 2021 dominiert der Niederländer Max Verstappen mit Red Bull die Formel 1. Hamilton, der 2013 zu den Silberpfeilen wechselte, und Mercedes fuhren zuletzt nur noch in ihrem Schatten.

Auch Ferrari lechzt nach einem WM-Titel. Seit 2007 warten die Italiener, für die zuletzt Kimi Räikkönen siegte, auf ihren nächsten Fahrer-Triumph. Ab 2026 greift in der Königsklasse des Motorsports ein neues Motorenreglement, spätestens dann will die Scuderia wieder ganz oben mitmischen.

Die neue Formel-1-Saison startet am 2. März mit dem Grand Prix von Bahrain - mit Hamilton im Mercedes.