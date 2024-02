Sensationstransfer in NÖ: Champions-League-Keeper wechselt nach Lilienfeld

Der SC Lilienfeld in der 2. Landesliga in Niederösterreich hat einen echten Top-Transfer gelandet. Vladislav Stoyanov unterschreibt beim aktuellen Tabellenführer. Der langjährige Profi stand einst für die bulgarische Nationalmannschaft im Kasten und lieferte sich Duelle mit Superstar Cristiano Ronaldo. Auch sechs Spiele in der Champions League stehen in seiner Vita.

Der frühere bulgarische Teamtorhüter Vladislav Stoyanov wechselt in Österreichs fünfte Liga. imago/GlobalImagens