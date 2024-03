Sensationssieg: Abstiegsbedrohter TV Aldekerk ringt HSG Hanau nieder

Der abstiegsbedrohte TV Aldekerk hat den Favorit der HSG Hanau vor heimischer Kulisse in der 3. Handball Liga West mit 32:26 überraschend deutlich schlagen können. So sammelten die Kerkener zwei wichtige Punkte im Kampf ums Überleben.

Bei seiner längsten Auswärtsfahrt in dieser Saison musste die HSG Hanau am Samstagabend vor knapp 400 Zuschauern in der Vogteihalle gegen den TV Aldekerk antreten. Kurz vor der niederländischen Grenze hatten die Gäste in der Anfangsphase zunächst auch mehr vom Spiel: David Rivic und Paul Hüttmann brachten die Grimmstädter in der 8. Minute mit 6:3 in Front.

Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs der abstiegsbedrohten Hausherren hatte dieser Vorsprung auch bis in die 20. Minute - Hüttmann überwand Aldekerks Keutmann beim Siebenmeter zum 9:8 - Bestand. Danach schlichen sich dann aber immer mehr Fehler in das Spiel der Hanauer, die auch in der Abwehr nicht so konsequent wie gewohnt verteidigten. Der TV Aldekerk machte es der Geist-Sieben richtig schwer.

"Leider haben wir es heute nicht geschafft, eine kompakte Abwehr zu stellen", zog der Hanauer Coach ein Fazit, und führte aus: "Trotzdem hatten wir vorne immer wieder unsere Chancen. Dort machen wir dann aber zu viele leichte Fehler, die uns in der letzten Saison so nicht passiert sind."

In der lautstarken Vogteihalle ließ sich Hanau nämlich mehr und mehr von der hitzigen Atmosphäre anstecken und leistete sich technische Fehler. In Unterzahl drehte Aldekerk zunächst das Spiel und ging dann mit 11:9 in Führung (23.). Zur Pause stand es 15:11.

Aldekerk bleibt souverän

Nach der Halbzeit bäumten sich Adanir, Schiefer &. Co in den zweiten dreißig Minuten noch einmal auf: Angeführt von Luca Braun und Julian Fulda, die jeweils sechs Tore erzielten, waren die Grimmstädter beim 18:21 (40.) noch im Spiel. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder den Gastgebern, die sich ihren Vorsprung nicht mehr nehmen ließen.

"Wir haben uns das heute Abend natürlich anders vorgestellt", meinte HSG-Cheftrainer Hannes Geist nach dem Abpfiff beim 26:32 in Kerken. "Aber ich kann meiner Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht wollte. Wir starten gut in das Spiel, sind aber momentan sehr anfällig für Unruhe -vor allem durch gewisse Situationen, die man als Trainer oder Spieler nicht beeinflussen kann. So machen wir dann zu viele Fehler, die uns am Ende einfach das Genick brechen."

Der Trainer appellierte: "Wir müssen jetzt wieder den Fokus auf unsere Entwicklung legen und unseren Weg weiterverfolgen. Das ist das Entscheidende! Die Jungs lassen alles auf der Platte, auch heute wieder. Fehlenden Willen kann man Ihnen dabei nicht vorwerfen." Weiter unterstrich Geist: "Als Team haben wir gerade eine kleine Delle, aber das gehört auch dazu. Meine Jungs haben anderthalb Jahre überragend gespielt."

TV Aldekerk 07 - HSG Hanau 32:26 (15:11)

TV Aldekerk 07: Keutmann (1), Joscha Schoemackers; Jonas Mumme (4), Schindler (1), Lehmann, Plhak (11/3), Upietz, Gentges (1), Tobae (4), Küsters (2), Fünders, Julian Mumme (4), Ellwanger, Platen, Rutten (4/1).

HSG Hanau: Adanir, Müller; Ritter (1), Jusys (3), Schierling, Gerst, Scholl, Ahrensmeier (2), Braun (6), Rivic (2), Fulda (6/3), Schiefer (3), Hüttmann (3/1).

Zuschauer: 407

Schiedsrichter: Johannes Marchlewitz / Christian Stadtmüller

Strafminuten: 6 / 8

Disqualifikation: Fulda (50./ 3x2 Min.)