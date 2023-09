Sensationsrückkehr? Boateng Thema bei Bayern

Nach kicker-Information wird an der Säbener Straße über die Rückkehr von Jerome Boateng nachgedacht. Es könnte schnell gehen.

Nach dem Transfersommer und erst recht nach der vergangenen Woche, in denen Personalnotstand in der Defensive vorgeherrscht hatte (die gesamte Innenverteidigung war beim Pokalspiel in Münster weggebrochen, sodass etwa Leon Goretzka als Aushilfsinnenverteidiger eingeschritten war), wurde einmal mehr über den knapp bemessenen Bayern-Kader gesprochen.

Nun könnte Abhilfe winken. Denn nach kicker-Informationen wird beim amtierenden Meister über Jerome Boateng nachgedacht - also über eine ehemalige feste Größe in der jüngeren FCB-Geschichte. Der zweimaliger Triple-Sieger (2013 und 2020) hatte sich 2021 von der Säbener Straße verabschiedet, um im Anschluss sein Glück bis diesen Sommer in Frankreich bei Olympique Lyon zu versuchen.

Neun Meistertitel und mehr

Die Zeit beim französischen Klub verlief jedoch unglücklich. Seine Leistungen waren wacklig, nach einer Auseinandersetzung mit dem damaligen Trainer Peter Bosz war der Weltmeister von 2014 gar suspendiert. In der abgelaufenen Saison fiel Boateng die Reservistenrolle zu, nur achtmal stand er in der Liga auf dem Platz. Sein letztes Pflichtspiel datiert vom 3. Juni - eine 1:3-Niederlage in Nizza. Seit seinem Abschied von "OL" in diesem Sommer war Boateng vertraglos.

Nun könnte ihm das überraschende Comeback beim FC Bayern winken. Boateng soll sich zuletzt Gerüchte zufolge selbst bei Real Madrid ins Spiel gebracht haben - und bekommt jetzt die Möglichkeit, sich beim FC Bayern nochmals den Verantwortlichen zu zeigen. Mit dem deutschen Rekordmeister wurde der heute 35-Jährige neunmal Meister, gewann zweimal die Champions League, fünfmal den Pokal und absolvierte zwischen seinen FCB-Jahren von 2011 bis 2021 229 Bundesliga-Spiele und 85 Partien in der Königsklasse.

In den Schlagzeilen war der Verteidiger zuletzt auch wieder mit Außer-Sportlichem: Das Bayerische Oberste Landesgericht jüngst die Verurteilung Boatengs wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben. Im November 2022 war er wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin in einem Karibik-Urlaub zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Der Prozess wird neu aufgerollt.