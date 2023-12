Sensations-Comeback mit 49: Torhüter-Ikone Fritz springt in Bozen ein

Henning Fritz (49) kann es einfach nicht lassen: Der deutsche Welt- und Europameister kehrt noch einmal zwischen die Pfosten zurück. Beim SSV Bozen schlüpft die Torhüter-Ikone im Januar wegen personeller Nöte erneut in die aktive Rolle.

Die Liste der Erfolge von Henning Fritz ist lang. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er alleine 2002 Vize-Europameister, 2003 Vize-Weltmeister, 2004 Silbermedaillengewinner bei Olympia, 2004 erstmals Europameister und 2007 im eigenen Land überraschend Weltmeister. Mit dem THW Kiel gewann Fritz 2007 die Champions League, wurde viermal deutscher Meister (2002, 2005 bis 2007) und zweimal EHF-Pokalsieger (2002 und 2004).

Auch die Liste individueller Auszeichnungen ist lang: 2004 wurde Fritz als erster Torhüter überhaupt als Welthandballer ausgezeichnet, dazu kommen die Titel als bester Torhüter der WM 2003 und 2007 sowie bei Olympia und der EM 2004.

Bei den Rhein-Neckar Löwen beendete er schließlich nach der Saison 2011/12 seine große Karriere. Ende Mai 2021 aber kündigte Fritz überraschend sein Comeback zwischen den Pfosten an. Der noch immer fitte Keeper sprang bei der SG Flensburg-Handewitt als Vertreter für den verletzten Benjamin Buric ein. Noch einmal zweieinhalb Jahre später steht die erneute Rückkehr auf das Parkett bevor.

Nungovitchs Afrikareise erfordert Ideenreichtum

Wie das kommt? Das führt der SSV Bozen, fünfmaliger italienischer Meister und viermaliger Pokalsieger, in seiner am zweiten Weihnachtsfeiertag verschickten Pressemitteilung aus. Weil Christophoros Nungovitch für den Afrikanischen Nationen-Pokal, der vom 17. bis 27. Januar in Ägypten ausgetragen wird, einberufen wurde, herrschte Not zwischen den Pfosten.

Bozen legte dem Keeper der Demokratischen Republik Kongo, die es in Gruppe A mit Sambia, Ruanda und Kap Verde zu tun bekommen wird, keine Steine in den Weg. Es sei schließlich auch "eine große Bühne" für Nungovitch.

Resultat der "tollen Nachricht" seien die Spielverlegungen am 20. Januar (gegen Meran) und 27. Januar (gegen Cingoli). Da allerdings bereits am 13. Januar ein wichtiges Spiel in Conversano stattfindet, an dem Nungovitch fehlen wird, brauchte es Kreativität. Bozen verpflichtete dafür nach eigenen Angaben "einen der besten Torhüter in der Geschichte des europäischen und weltweiten Handballs".

Wie lange Fritz in Bozen zwischen den Pfosten stehen wird, präzisierte der SSV nicht.