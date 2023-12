Sensationen

Mehr denn je ist der Pokal in dieser Saison der Wettbewerb der Kleinen: Nach der Sensation gegen Bayern gelang dem 1. FC Saarbrücken gegen Frankfurt der nächste große Überraschungscoup.

Spitzenspiele

Von den ersten sieben Klubs der Bundesligatabelle spielen am Wochenende sechs in drei direkten Duellen gegeneinander. Leverkusen muss zum Beispiel nach Stuttgart. Ein Sixpack, der es in sich hat.

Showdown

Der erste Anlauf scheiterte. Jetzt stimmen die Profiklubs erneut ab, ob sie einen strategischen Milliardenpartner ins Boot holen. Die DFB-Geschäftsführer Merkel und Lenz im Interview über Hintergründe und Folgen.