Sensation! Weltranglisten-Erste Swiatek scheidet früh aus

Die Top-Gesetzte Iga Swiatek muss weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis bei den Australian Open warten. Gegen die Tschechin Linda Noskova schied sie überraschend mit 6:3, 3:6, 4:6 aus.

Die Nummer 1 ist bei den Australian Open früh ausgeschieden: Iga Swiatek (re.) flog in Runde 3 gegen Linda Noskova raus. Getty Images

Das hatte keiner auf der Rechnung: Die Nummer 1 des Damen-Tennis, Iga Swiatek, ist bei den Australian Open bereits in der 3. Runde ausgeschieden. Die Polin scheiterte nach einem überlegen geführten ersten Satz an der 19-jährigen Tschechin Linda Noskova noch in drei Durchgängen.

Noskova nutzt ersten Matchball

Satz 2 verlor Swiatek überraschend mit 3:6 - und wer gedacht hätte, dass die größere Erfahrung sich im entscheidenden dritten Satz durchsetzen würde, sah sich getäuscht. Noskova blieb ihrem druckvollen Spiel treu, schlug hart und präzise auf und nahm der Favoritin Mitte des Durchgangs den Aufschlag zum 4:3 ab.

Dieser eine Break reichte Noskova, um die Sensation perfekt zu machen. Beim Spielstand von 5:4 und 40:30 hatte sie ihren ersten Matchball. Mit einem weiteren starken Service zwang sie Swiatek zu einer unsauberen Vorhand, die weit im Aus landete. Noskova sank zu Boden und konnte ihr Glück kaum fassen. "Ich bin sprachlos, ich bin einfach nur glücklich", sagte Noskova.

Swiateks schwarze Serie in Melbourne

Damit bleibt Australien kein gutes Pflaster für die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin, am Yarra River ist der Halbfinaleinzug 2022 ihr bislang bestes Ergebnis. Für Swiatek ist es das erste Aus vor dem Achtelfinale seit ihrem ersten Auftritt in Melbourne 2019.

Ich werde das analysieren. Ich dachte, ich hätte alles unter Kontrolle. Iga Swiatek

"Ich werde das analysieren. Ich dachte, ich hätte alles unter Kontrolle", sagte Swiatek nach der völlig überraschenden Niederlage. Die Polin nahm ihr bitteres Aus aber mit Fassung: "Ich will einfach zurück an die Arbeit. Ich habe noch viele Chance, mein Spiel zu zeigen in dieser Saison."

Für Noskova ist es hingegen der größte Sieg ihrer Karriere, die Nummer 50 der Welt steht in ihrem ersten Achtelfinale bei einem Major-Turnier und trifft dort entweder auf Elina Svitolina aus der Ukraine oder die Schweizerin Viktorija Golubic.