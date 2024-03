Sensation in Singapur: Franziska schlägt Olympiasieger Ma Long

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hat beim Grand-Smash-Turnier in Singapur für eine große Überraschung gesorgt.

Der 31-jährige Franziska vom 1. FC Saarbrücken besiegte am Dienstag in der zweiten Runde den Olympiasieger und dreimaligen Einzel-Weltmeister Ma Long aus China in 3:2 Sätzen. Die Grand-Smash-Turniere sind für den Tischtennis-Sport, was die vier Grand Slams im Tennis sind. Sie wurden erst 2021 eingeführt. Der 35 Jahre alte Ma Long gilt als bester Spieler der Geschichte.

Auch Boll lässt aufhorchen

Am Vortag hatte auch Timo Boll bei seinem Comeback aufhorchen lassen. Knapp einen Monat nach seinem WM-Ausfall siegte der 43-Jährige am Montag in der ersten Runde gegen Chew Zhe Yu Clarence aus der Gastgeberstadt in 3:1 Sätzen. Nächster Gegner des Rekord-Europameisters ist der Schwede Anton Källberg, mit dem er zusammen in der Bundesliga für Borussia Düsseldorf spielt. Seine Teilnahme an der Team-Weltmeisterschaft in Busan hatte Boll im Februar wegen einer Augenentzündung absagen müssen.

Im Mai wird es ein zweites Grand-Smash-Turnier im saudi-arabischen Dschidda geben. Die Europa-Premiere in Budapest wurde 2022 kurzfristig wieder abgesagt.