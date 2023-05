Sensation in Rom: Zauberer Hanfmann wirft auch Rublev raus!

Qualifikant Yannick Hanfmann hat im ATP-Masters in Rom die nächste faustdicke Überraschung geschafft und Andrey Rublev in drei Sätzen besiegt. Es ist der größte Erfolg seiner Karriere.

Yannick Hanfmann steht erstmals in der Runde der letzten Acht bei einem Masters. AFP via Getty Images

Was Jan-Lennard Struff kann, kann Yannick Hanfmann schon lange? Nur wenige Tage nach dem sensationellen Final-Einzug Struffs in Madrid macht in Rom der nächste Deutsche überraschend gehörig auf sich aufmerksam.

Denn auch der 31-jährige Hanfmann, Nummer 101 der Welt, ging als Qualifikant und klarer Außenseiter in Rom ins Rennen - und steht jetzt erstmals bei einem Masters im Viertelfinale. Wenige Tage zuvor war Hanfmann bereits über Taylor Fritz, Nummer neun der Welt, mit 6:4, 6:1 hinweggefegt, nun wartete im Achtelfinale die Nummer sechs, Andrey Rublev.

Hanfmann hat Spaß - Rublev schimpft

Mit dem Selbstbewusstsein aus den ersten Spielen startete Hanfmann furchtlos gegen den Russen, zelebrierte immer wieder feine Stops, blieb im Aufschlag sicher und behielt im Tiebreak mit 7:5 die Nerven. Rublev schimpfte, haderte mit sich und dem vom Regen aufgeweichten Platz - fand im zweiten Satz aber zurück ins Spiel.

Hanfmanns Präzision ließ etwas nach, die Fehler häuften sich und schon ging der Satz mit 6:4 an den Russen. Die Entscheidung musste also im Dritten her. Dort breakten sich die beiden Kontrahenten zunächst gegenseitig, der Deutsche fand langsam wieder zu seinem Spiel und hatte sichtlich Spaß an dem engen Schlagabtausch.

"Mal schauen, wo die Reise noch hingeht"

Beim Stand von 3:2 nahm der 31-Jährige dem Russen schließlich den Aufschlag ab und ließ ihn bis zu seinem eigenen entscheidenden Aufschlagspiel nicht mehr herankommen. Dort zeigte Hanfmann einmal mehr, was ihn an diesem Tag auszeichnete: Er wehrte Rublevs Breakchance mit einem zauberhaften Stopball - gespielt hinter der Grundlinie - erfolgreich ab und nutzte im Anschluss nach 2:33 Stunden seinen ersten Matchball zum 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

"Ich bin ein bisschen sprachlos. Was das heute für eine Energieleistung war, unglaublich", so der Deutsche im Anschluss an das Match bei "Sky". "Diese Leistung erklärt sich: Wenn es mir gut geht, ich gesund bin, dann bin ich gefährlich. Vor allem auf Sand, da habe ich so viele Waffen. Mal schauen, wo die Reise noch hingeht", resümierte Hanfmann noch auf dem Platz.

Zunächst geht die Reise ins Viertelfinale, es ist der größte Karriere-Erfolg. Dort könnte er auf Landsmann Alexander Zverev treffen, der sich dafür aber gegen Daniil Medvedev durchsetzen müsste. Das Duell der beiden steigt am Dienstagabend in der italienischen Hauptstadt.