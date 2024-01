Sensation: Außenseiter Williams stürzt WM-Favorit van Gerwen

Das Viertelfinale sollte nur eine schnelle Zwischenstation für den bislang makellos und richtig stark agierenden Michael van Gerwen sein. Doch es passierte das schier Unglaubliche: Der ungesetzte Scott Williams, seines Zeichens die 52 der Order of Merit und seit Tagen weit über seinem eigentlichen Niveau unterwegs, zwang MVG in die Knie.

Als Mitfavorit ins WM-Rennen gegangen, hatte sich Michael van Gerwen bärenstark im bisherigen Turnierverlauf präsentiert. Über ein klares 3:0 gegen Außenseiter Keane Barry, ein souveränes 4:0 gegen Underdog Richard Veenstra und einem überraschend deutlichen 4:0 gegen den bis dato ebenfalls starken Stephen Bunting war "Mighty Mike" in diese Weltmeisterschaft gestartet.

Um nun im Viertelfinale beim Duell mit dem ungesetzten Scott Willians erstmals stolpern - oder besser: reinzustolpern. Denn nach seinem Einlauf mit gewohnt stimmungsvollem Walk-On-Song "Seven Nation Army" fand der 34-jährige Niederländer zunächst gar nicht ins Spiel und verlor auch durch eine katastrophale Doppel-Quote seinen ersten Satz dieser WM.

Williams vergibt zwei große Möglichkeiten

Doch in echter MVG-Manier meldete sich der Titelträger von 2014, 2017 und 2019 zunächst zurück und watschte seinen Gegenüber erstmals ab. Zwischendurch hatte der Favorit hier nämlich perfekte sechs Darts geworfen, insgesamt zwei Legs mit nur elf Darts verzeichnet, Leg für Leg so gewonnen und schnell den 1:1-Satzausgleich markiert. Die Doppelproblematik war ebenfalls - für den Moment - in den Griff bekommen worden.

Diese Dominanz von van Gerwen sollte ein wenig Eindruck auf den in diesen Weltmeisteschaftstagen über seinem Jahresdurchschnitt (etwa über zwölf Monate gesehen "nur" ein 91er Average) agierenden Williams machen. Der Engländer mit dem Spitznamen "Shaggy" konnte längerfristig - abgesehen von einzelnen guten Leg-Gewinnen und tollen Aufnahmen - nicht auf dem Niveau seines Gegenübers agieren. Vor allem auch, weil er etwa im dritten Satz den Deckel zum 2:1 nicht draufmachen konnte und 52 sowie 16 nicht gelöscht bekam. "Mighty Mike" durfte also jubeln, nachdem er selbst letztlich das wichtige Break zur eigenen Satzführung mit 3, einem Miss und Doppel-16 einheimste.

Williams sorgt für große MVG-Augen

Satz 3 startete aber direkt mit einem Break von Williams, der somit wiederholt zeigte, absolut mithalten zu können. Und am Ende mit 3:0 gewann, um somit zwischendurch wieder auszugleichen. Hier waren auch van Gerwens Doppelprobleme zurück - und überhaupt war aufgefallen, dass der Holländer so ab und an seine Problemchen in den ganz wichtigen Phasen hatte, hier teils klar Würfe verpatzte. Das zog sich auch in den fünften Satz rüber, in dem der herausfordernde Engländer dominierte und am Ende 32 mit der Doppel-16 löschte - van Gerwen hatte zu diesem Zeitpunkt noch 212 auf dem Flipchart stehen - und ging eben mit 0:3 baden. Ein zwischenzeitlich großer Dämpfer!

Williams geht mit 4:3 in Führung

Es folgte eine TV-Pause und der kurze Rückzug der Duellanten von der Bühne, was van Gerwen sichtlich gut tat. Satz 6 ging klar mit 3:0 an ihn, womit er wieder drin war beim Stand von 3:3 in diesem First-to-5-Viertelfinale. 52 wurden hier am Ende gelöscht mit 20 und Doppel-16.

Es blieb aber zugleich der Eindruck, dass der Niederländer nur phasenweise seine Qualität ausspielte. So startete er in Satz 7 etwa mit einem schnellen 0:1-Rückstand, ehe gleich sechs Darts ohne Triple bei eigenem Anwurf folgten - weil aber auch Williams schwächelte, zog van Gerwen die Schlinge vom drohenden Satzverlust noch aus der Schlinge. Der ausgenutzte Fehler zum 1:1 bedeutete aber nur Selbstvertrauen auf Zeit, konstant über Minuten hinweg brachte "Mighty Mike" seine sonst gewohnte Konstanz nicht auf die Scheibe. Und siehe da: "Shaggy" schlug eiskalt zu, verbuchte bei eigener 2:1-Leg-Führung und perfekt gestellten 40 Rest die Doppel-20 zur gefeierten 4:3-Satzführung.

Williams zieht es stark durch

Zu entschuldigen brauchte sich Scott Williams nicht, der Engländer bezwang Michael van Gerwen verdient. Getty Images

Es folgte ein unglaubliches Stück: Beide Spieler vergaben reihenweise Darts zum 1:0-Leg-Vorsprung, ehe der an diesem Abend auch ein paar Mal den Draht treffende van Gerwen die Doppel-1 brauchte - und sie warf. Sichtlich angespannt und ein Stück weit auch erleichtert ballte der WM-Mitfavorit die Faust. Williams konterte mit einem schnellen 1:1, bei diesem Leg kam MVG mal wieder gar nicht rein. Und kurz darauf verbuchte der Engländer das Break zum 2:1, um selbst für den Matchgewinn anwerfen zu können.

Hier aber startete Williams schlecht, van Gerwen mit 180. Es folgte kurz darauf aber auch eine 180 vom Außenseiter, während beim Niederländer alles einbrach. Am Ende standen nur noch 44 Punkte für Williams, die er locker mit 12 und Doppel-16 löschte. Damit war die riesige Überraschung perfekt und der ungesetzte Engländer warf den auf seinen vierten WM-Sieg schielenden van Gerwen, der nur ein Average von 93 und lediglich elf von 38 Chancen auf Doppel nutzte (28,9 Prozent) tatsächlich raus! Seine Eindrücke kurz darauf vor dem Mikrofon von "Sky Sports": "Mein Problem ist es nicht, dass van Gerwen seine Leistung nicht bringen konnte." Er sei einfach seinen Weg gegangen, der ihn am Ende zu seiner Doppel-16 geführt hatte: "Die Doppel-16 wird für immer meine liebste Doppel bleiben. Für immer!"