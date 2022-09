Sengfelder: "Was uns sehr gefährlich macht, ist dass wir so tief sind"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich mit einem überzeugenden Sieg aus der Gruppenphase verabschiedet - und dabei auch nochmal Teamchemie und Kadertiefe unter Beweis gestellt.

Christian Sengfelder lief am Mittwochabend in seinem ersten EM-Einsatz zu Topform auf. IMAGO/Vitalii Kliuiev

Der Mann des Abends kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Christian Sengfelder hatte beim 106:71-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Ungarn seine ersten Einsatzminuten bei der Heim-EM bekommen und groß aufgespielt. Der gebürtige Leverkusener verbuchte 22 Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists. "Es war ein unglaubliches Gefühl", freute sich der 27-Jährige über die Performance nahe seiner Heimatstadt "Das werde ich nie vergessen. Aber was noch wichtiger ist, dass wir hier gewonnen haben."

Viel Lob bekam Sengfelder aus den eigenen Reihen. "Das ist geil. Es freut mich ungemein für ihn. Das ist glaube ich auch das, was uns so stark macht: Dass es jeder jedem gönnt", sagte Johannes Thiemann. "Wir haben heut gezeigt, wie tief wir sind. Nicht nur bis zum zehnten, sondern bis zwölften Mann. Natürlich ist es schön, dass jeder von unseren Spielern produzieren kann."

Bundestrainer Gordon Herbert hatte Dennis Schröder und Daniel Theis eine Verschnaufpause gegönnt. Nick Weiler-Babb blieb zudem wegen einer Schulterverletzung, die er sich beim Slowenien-Spiel zugezogen hatte, draußen. Weil die Titelverteidiger zuvor ihr Spiel gegen Frankreich dank eines einmal mehr überragenden Luka Doncic gewonnen hatten, stand die Platzierung der DBB-Auswahl schon vor Beginn der letzten Partie gegen Ungarn fest.

Trotzdem hatten sich die Gastgeber für das letzte Spiel in der stimmungsvollen Kölner Arena viel vorgenommen. "Es war klar, dass wir mit der gleichen Mentalität ins Spiel gehen", sagte Franz Wagner. "Das hat auch was mit Respekt vor dem Gegner zu tun."

Support kam auch von außen, allen voran Schröder agierte als Motivator und Stimmungsmacher hinter der Bande. "Man heute gesehen, wie Dennis, Daniel oder Nick dabei sind. Das zeigt einfach, wie gut wir uns verstehen. Wenn Chris und ich nicht spielen, sind wir auch auf der Bank und bereit, alles zu geben", sagte Justus Hollatz, der wie Sengfelder seine ersten Minuten bekommen hatte und mit elf Assists auffiel.

Der DBB-Tross wird nun zeitnah nach Berlin umziehen, dort geht es am Samstag (18 Uhr) mit dem Spiel gegen Montenegro weiter. Dann erwartet die Gastgeber aber ein deutlich anderer, wohl physischerer Gegner als Ungarn. Selbstvertrauen gab das Spiel gegen den Underdog dennoch: "Was uns sehr gefährlich macht, ist dass wir so tief sind", sagte Sengfelder. Er selbst war am Mittwoch der beste Beweis.