Benommener Mané schießt den Senegal gegen dezimierte Kap Verden ins Viertelfinale

Der Senegal hat sich beim Afrika-Cup bisher schwergetan, gegen die Kap Verden gelang aber relativ souverän der Einzug ins Viertelfinale. Den vorentscheidenden Treffer beim 2:0 erzielte Liverpools Sadio Mané, der jedoch kurz darauf benommen vom Feld musste.

Der Senegal, der mit einigen Spielern aus Champions-League-Vereinen auflief, traf im Achtelfinale des Afrika-Cups auf die Kap Verden, deren Akteure zwar zum Großteil erstklassig, aber in eher kleineren europäischen Ligen spielen.

Im ersten Spiel nach der Massenpanik-Tragödie vor dem Spiel zwischen Kamerun und den Komoren (2:1) gab es vor Anpfiff eine Schweigeminute in Gedenken an die Betroffenen.

Senegal ideenlos, trotz Überzahl seit Minute 21

Gleich zu Beginn des Spiels kam der Senegal zu seiner besten Chance der ersten 45 Minuten, als Mané den Ball aus etwa 13 Metern an den rechten Pfosten knallte. Danach gelang es den Teranga-Löwen nicht mehr, eine echte Tormöglichkeit herauszuspielen - trotz Überzahl seit der 21. Minute. In dieser musste Mittelfeldspier Patrick Andrade das Feld verlassen, nachdem er Pape Gueye mit offener Sohle oberhalb des Sprunggelenks getroffen hatte. Zunächst sah er dafür nur Gelb, nach Betrachten der Video-Bilder gab der Unparteiische jedoch glatt Rot.

Schwerer Zusammenprall zwischen Mané und Torwart Vozinha

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff kam es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen Mané und dem kap verdischen Keeper Vozinha. Außerhalb des Sechzehners jagten sie einem hohen Ball mit dem Kopf hinterher und krachten zusammen. Liverpools Angreifer blutete in der Folge am Hinterkopf, der Torwart wirkte derweil stark benommen und musste in der Folge ausgewechselt werden. Der Schiedsrichter entschied nach erneutem Ansehen der Szene noch zusätzlich auf Rot - eine harte Entscheidung, da beide nur den Ball im Blick hatten. So mussten die Kap Verden das Spiel mit nur neun Akteuren beenden.

Nach etwa sechs Minuten Unterbrechung machte Mané vorerst weiter, sein Team erhöhte den Druck in der Folge deutlich und kam zu mehreren Chancen. In der 63. Minute erzielte Mané dann auch den mittlerweile verdienten Führungstreffer, in offensichtlich immer noch benommenem Zustand: Nach einer Ecke von Bayern-Verteidiger Sarr stand er komplett alleine und schlenzte den Ball aus 15 Metern technisch stark ins rechte obere Eck.

Kurz darauf fasste sich Mané jedoch mit der Hand über das Gesicht und wedelte mit dieser wie ein Scheibenwischer - wohl um anzudeuten, dass er doch ärgere Schmerzen von dem Zusammenprall davongetragen hatte. Er verließ den Platz anschließend.

Entscheidung in der Nachspielzeit

In der Folge passierte nicht mehr viel, in der Nachspielzeit entschied der Senegal schließlich durch den für Mané eingewechselten Bamba Dieng von Olympique Marseille nach einem Konter die Partie.

Mit dem 2:0 fielen somit erneut nur wenige Tore, so wie im gesamten Turnier bisher, wie auch für den Senegal persönlich. In erst sieben der bisher 41 Spiele fielen mehr als drei Treffer, Senegals bisherige Tordifferenz nach vier Spielen lautet 2:0. Im Viertelfinale (Sonntag, 20 Uhr) wird der Senegal nun auf Mali oder Äquatorialguinea treffen, die sich am Mittwoch um 20 Uhr duellieren.