Mané zur Entscheidung: Senegal schlägt Kamerun und steht im Achtelfinale

Gegen harmlose Kameruner gewann Senegal auch das zweite Gruppenspiel beim Afrika-Cup. Dank Manés entscheidendem Treffer steht der Titelverteidiger vorzeitig im Achtelfinale.

Mit einem 3:0 gegen Gambia war Senegal souverän in das Unterfangen Titelverteidigung gestartet und konnte dementsprechend gegen Kamerun das Weiterkommen bereits klarmachen. Helfen sollte dabei Tottenhams Mittelfeld-Motor Pape Sarr, den Aliou Cissé für den angeschlagenen Ex-Mainzer Niakhaté in die Startelf beorderte. Für diesen rückte ein weiterer Ex-Mainzer und ehemaliger Dortmunder, Abdou Diallo, aus dem Mittelfeld in die Abwehrreihe.

Die Unzähmbaren Löwen aus Zentralafrika standen derweil nach einem ernüchternden 1:1 gegen Guinea bereits unter Druck - und liefen entsprechend deutlich verändert auf. Gleich fünf Neue berief Rigobert Song in seine Anfangsformation, darunter auch der nach der WM 2022 zwischenzeitlich aus dem Nationalteam zurückgetretene ManUnited-Keeper Onana, der am ersten Spieltag noch gänzlich im Aufgebot gefehlt hatte.

Sarr trifft und legt auf

Bezahlt machte sich die umfangreiche Rotation allerdings nicht. Zwar starteten die Zentralafrikaner aktiv in die Partie, kamen aber nicht zu Chancen. Stattdessen setzte der Gegner das erste echte Highlight und ging prompt durch Ismaila Sarr in Führung, dessen Schuss Zambo Anguissa nach Vorlage Pape Sarrs noch entscheidend abgefälscht hatte (16.). Auch in der Folge einer unspektakulären ersten Hälfte verzeichneten die Löwen der Teranga die gefährlicheren Ansätze, passieren sollte bis zum Pausenpfiff jedoch nichts mehr.

Es ging also mit dem 1:0 in den zweiten Durchgang, der sich nahtlos an die ersten 45 Minuten anschloss. Senegal hatte insgesamt mehr vom Ball, spielte abgeklärt und hielt die Unzähmbaren Löwen in Zaum, die in der 71. Minute das 0:2 hinnehmen mussten. Ibrahima Sarr gab scharf ins Zentrum, Habib Diallo stand frei und schob locker zur vermeintlichen Vorentscheidung ein (71.).

Mané kontert Kamerun-Anschluss

Bis in die Schlussminuten sah es anschließend nach einem zweiten ungefährdeten Dreier des Teams um den insgesamt unauffälligen Topstar Mané aus, das dann aber noch einmal zittern musste. Nach einem Eckball verkürzte Castelletto per Kopf und ließ die Zentralafrikaner wieder hoffen (83.). Mehr als Hoffnung gab es jedoch nicht mehr, da Nkoudou in der Nachspielzeit eine riesige Chance auf den Ausgleich ausließ, ehe Mané im direkten Gegenzug zum 3:1-Endstand traf (90.+5).

Im dritten und letzten Gruppenspiel gegen Guinea können die bereits für die K.-o.-Phase qualifizierten Senegalesen es am Dienstag ab 18 Uhr ruhiger angehen lassen. Ganz anders Kamerun, das zeitgleich gegen Gambia den letzten Strohhalm ergreifen und ebenfalls noch ins Achtelfinale springen will.