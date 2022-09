Nach Protest: Azmoun wird eingewechselt trifft für den Iran

Bayer Leverkusens iranischer Nationalspieler Sardar Azmoun saß nach seinen Aussagen für die Frauenrechte im Golfstaat im Testspiel gegen den Senegal zunächst nur auf der Bank. Doch direkt nach seiner Einwechslung traf er zum 1:1-Endstand.

Angesichts der Unruhen in seiner Heimat nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini bezog Azmoun via Instagram eindeutig Stellung gegen das dortige Regime. Inwieweit es für ihn sportliche Folgen haben wird, wird sich noch zeigen.

Einen ersten Fingerzeig könnte die Partie in Maria Enzersdorf in Österreich gegen den Senegal gegeben haben. Vor dem Stadion hatten zuvor mehrere Personen gegen das Regime in Teheran demonstriert. Für die Partie waren nur wenige ausgewählte Zuschauer zugelassen, sodass auf den Tribünen keine Proteste möglich waren. Einer der Zuschauer war Englands Coach Gareth Southgate, der seinen Gruppengegner bei der WM unter die Lupe nehmen wollte.

In der Startaufstellung hatte der portugiesische Trainer des Irans Carlos Queiroz noch auf Azmoun verzichtet. Durch ein Eigentor von Pouraliganji ging der Senegal nach 55 Minuten zunächst in Führung. Drei Minuten später wurde Azmoun eingewechselt und traf bereits kurz darauf aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1-Endstand (64.).

Bei der WM wird der Iran neben England, auf die USA und Wales treffen. Ob der 27-Jährige dann dabei sein wird, ist derzeit offen, doch er weiß, was auf ihn zukommen könnte. "Wegen der Regeln der Nationalmannschaft durften wir nichts sagen, aber ich kann kein Schweigen mehr ertragen. Die ultimative Bestrafung wäre, dass sie mich aus dem Team werfen, was aber ein kleines Opfer im Vergleich zu jeder einzelnen Haarsträhne einer iranischen Frau wäre", war in seinem Posting zu lesen gewesen.