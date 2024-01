Traumtor als Schlusspunkt: Titelverteidiger Senegal startet souverän

Der amtierende Champion Senegal ist mit einem souveränen 3:0 über Gambia in den Afrika-Cup gestartet. Mittelfeldspieler Camara glänzte mit einem Doppelpack, Gambia musste hingegen den ersten Platzverweis des Turniers hinnehmen.

Der Sonntag beim Afrika-Cup stand im Zeichen der Überraschungen, am Montag ließ dann der Titelverteidiger vom Start weg wenig Glaube an einen weiteren Außenseiter-Coup aufkommen: Bereits in der 4. Minute legte Kapitän Mané nach einer unzureichenden Klärungsaktion der Gambier quer auf Gueye, der mit einem überlegten Flachschuss auf 1:0 stellte.

Gambia, das geografisch vom Senegal umschlossen wird, versteckte sich gegen den übermächtigen Nachbarn keineswegs und hatte über die agilen Barrow und Minteh auch immer wieder gute Offensivszenen, blieb aber in letzter Konsequenz zu ungefährlich. Stattdessen wurde es in der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte noch schlimmer für den Außenseiter, nachdem Adams von hinten in die Achillessehne von Camara trat und nach VAR-Eingriff den ersten Platzverweis des noch jungen Turniers kassierte (45.+8).

Auch in Unterzahl suchte Gambia zunächst weiter den Weg nach vorne, Barrow zwang den ehemaligen Welttorhüter Mendy kurz nach Wiederbeginn zu einer Flugparade (49.). Doch kurz darauf sorgte der Titelverteidiger für die Vorentscheidung: Sarr schickte Camara, der mit einem trockenen Schuss ins lange Eck auf 2:0 stellte (52.). Gambias in Bielefeld geborener Keeper Gaye verhinderte mit einer Parade gegen Habib Diallo noch den direkten Doppelschlag (56.), der ganz große Widerstand des Underdogs war aber gebrochen.

So war der Schlusspunkt erneut Camara vorbehalten - und es sollte ein sehr sehenswerter werden. Auf feine Vorlage des eingewechselten Ndiaye schlenzte der Mittelfeldspieler des FC Metz den Ball aus gut 20 Metern herrlich in den rechten Winkel und schickte eine Bewerbung in Richtung Tor des Turniers (86.). Außerdem setzt sich der 20-Jährige vorerst an die Spitze der Torschützenliste. Für den Senegal wartet am Freitag dann mit dem Duell gegen Kamerun ein deutlich härterer Brocken.