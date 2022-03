Senegal feiert erneut Held Mané - und zieht das WM-Ticket im Laser-Gewitter

Der Senegal feiert und Ägypten trauert - und diese Geschichte ist in diesem Jahr nicht neu! Wie schon im Afrika-Cup-Finale im Februar musste zwischen diesen beiden Nationen das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Das bekannte Bild hierbei: Mané avancierte zum Helden, Salah zur trauernden Figur - Laser inklusive.

Senegals Coach Aliou Cissé, der mit seinen Schützlingen bei diesem entscheidenden Duell ums WM-Ticket mit Ägypten das Hinspiel denkbar knapp mit 0:1 verloren hatte, verlangte dieses Mal vom Start weg ordentlich Biss. Und seine Spieler traten mit Biss und purer Gier auf, drückten den bestens bekannten Gegner (4:2 i.E. erst im Finale des Afrika-Cups geschlagen) hinten rein und früh zum 1:0.

Ägyptens Trainer Carlos Queiroz musste hier im Stade Me Abdoulaye Wade mit ansehen, wie ein Freistoß der Gastgeber von seiner Mannschaft nicht gut genug geklärt worden war, ehe Hamdi Fathi schließlich kurz vor dem eigenen Kasten das Eigentor unterlief (4.).

Laser über Laser

Abgesehen von ein paar wenigen Abschlussversuchen mutierte dieses Spiel in der Folge zu einer überschaubaren Nummer. Fouls, Fehler, Diskussionen und auch kleinere Rudelbildungen hemmten den Spielfluss im Grunde bis zur 90. Minute komplett. Aus neutraler Sicht hatte das wenig mit einem berauschenden Fußballfest zu tun, was auch an vielen Zuschauern auf den Rängen lag. Denn hier waren in der Tat unzählige Personen mit Laserpointern ausgestattet, mit denen ständig Spieler und auch der Schiedsrichter abgelenkt wurden.

Alles in allem waren die heimischen Löwen von Teranga aber das spielerisch bessere und auch gefälligere Team, während von Ägyptens Aushängeschild Salah wirklich äußerst wenig Konstruktives kam. Dessen Liverpooler Teamkollege Mané war da aus senegalesischer Seite schon mehr eingebunden - und scheiterte etwa knapp in der 63. Minute. Doch weil auch sein Mitspieler Ismaila Sarr kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit frei vor Torwart El-Shenawy kläglich vergab (82.), ging es in die Verlängerung.

Hier musste eigentlich in den ersten 15 Minuten die Entscheidung zugunsten des Senegals fallen, tat sie aber aufgrund von Hexer El-Shenawy nicht. Der Torwächter nämlich rettete gegen Ismaila Sarr (92.), Pape Abou Cissé (94.) sowie erneut gegen Ismaila Sarr (96.) und Pape Abou Cissé (104.).

Sinnbilder Mané und Salah

Die logische Konsequenz daraus, weil auch weiterhin der ägyptischen Offensivabteilung nichts einfiel: das Elfmeterschießen. Wie schon am 6. Februar 2022, als der Senegal mit 4:2 i.E. über Ägypten triumphiert hatte (Mané damals mit dem 4:2, Salah als fünfter Schütze gar nicht mehr im Einsatz), musste wieder der Nervenkrimi die Entscheidung bringen.

Und was für ein Krimi das war: Zunächst vergaben Koulibaly, Salah, Ciss und Zizo nacheinander, ehe Ismaila Sarr mit dem 1:0 für den Senegal eröffnete (hier geht's zum Ticker). Es folgte das 1:1 von Al-Sulaya, das 2:1 von Dieng sowie die Parade von Chelsea-Keeper Mendy beim Duell mit Ägyptens Mostafa Mohamed. Somit hatte Mané wie schon im Afrika-Cup-Finale die Entscheidung auf dem Fuß - und donnerte die Kugel dabei ansatzlos mittig zum Sieg in die Maschen. Erneut musste also Salah mit seinen Mannen trauern, während der Senegal das WM-Ticket für das Winter-Großturnier in Katar auf denkbar dramatischste Weise in der Hauptstadt Dakar löste.

Ghana ebenfalls dabei

Die Gruppenauslosung für die WM findet am kommenden Freitag (LIVE! bei kicker im ausführlichen Ticker) statt - mit dabei aus afrikanischer Sicht ist dann auch Außenseiter Ghana, der beim Afrika Cup noch sang- und klanglos ausgeschieden war. Die nun zum vierten Mal für die Weltmeisterschaft qualifizierte Nation um Thomas Partey, den St. Paulianer Kyereh oder den Kieler Wriedt behauptete sich nach dem 0:0 im Hinspiel nun dank der in der FIFA noch geltenden Auswärtstorregel mit einem 1:1 bei Favorit Nigeria.