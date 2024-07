Sender für EM-Halbfinals stehen fest - Endspiel auch in der ARD

Am Sonntag haben die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF mitgeteilt, welches Halbfinale wo übertragen wird. In der ARD wird es nicht das letzte EM-Spiel gewesen sein.

Seit Samstagabend stehen auch die letzten beiden EM-Halbfinalisten fest: England (im Elfmeterschießen gegen die Schweiz) und die Niederlande (2:1 gegen die Türkei) folgten Spanien und Frankreich in die Vorschlussrunde. Wenig später teilten die öffentlich-rechtlichen TV-Sender auch offiziell mit, wie die Partien aufgeteilt werden.

Das erste Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) überträgt das ZDF. Es wird das letzte EM-Spiel sein, das im Zweiten gezeigt wird. Ab 20.15 Uhr meldet sich Moderator Jochen Breyer mit den Experten Fritzy Kromp, Per Mertesacker und Christoph Kramer aus dem EM-Studio in Berlin. Die Partie in der Münchner Allianz-Arena kommentiert Oliver Schmidt.

Tags darauf entscheidet sich dann, wer dem Sieger des ersten Halbfinals ins Endspiel in Berlin folgt. Das Duell zwischen England und den Niederlanden wird in der ARD gezeigt. Die Three Lions sind dabei das einzige der verbliebenen Teams, das noch keinen Titel bei einer Europameisterschaft gewinnen konnte. Die Niederländer hatten auf ihrem Weg zum einzigen EM-Triumph 1988 - ausgerechnet in Deutschland - in der Gruppenphase England mit 3:1 geschlagen.

Bommes und Schweinsteiger in Dortmund

Das sicherlich hochemotionale Duell am Mittwoch (21 Uhr) in Dortmund verfolgen Moderator Alexander Bommes und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger vor Ort. Christina Graf wird die Partie kommentierend begleiten, als Co-Kommentator ist Thomas Broich vorgesehen.

Das Endspiel am Sonntagabend (21 Uhr) in Berlin wird ebenfalls in der ARD gezeigt, das steht bereits seit längerer Zeit fest. Die drei restlichen Partien von der EM in Deutschland werden darüber hinaus auch bei MagentaTV, das sich exklusiv die Übertragungsrechte für alle 51 Spiele gesichert hatte, übertragen.