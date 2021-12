Senators mit drittem Sieg in Serie - Bitterer Abend für Grubauer

Die Ottawa Senators um Nationalspieler Tim Stützle haben erstmals seit Mai wieder drei NHL-Spiele in Serie gewonnen.

Das Team aus der kanadischen Hauptstadt holte am Montagabend (Ortszeit) ein 3:2 nach Penalty-Schießen gegen die New Jersey Devils. Stützle verwandelte seinen Versuch für die Senators, die in der Atlantic-Division nach Punkten nun mit den Montreal Canadiens gleichzogen und nicht mehr Tabellenschlusslicht sind.

Nationaltorwart Philipp Grubauer erlebte dagegen einen ganz bitteren Abend. Beim 1:6 der Seattle Kraken gegen die Pittsburgh Penguins waren drei der ersten vier Schüsse auf sein Tor drin und der Arbeitstag nach 5:07 Minuten auf dem Eis für ihn schon wieder beendet.

Vor allem bei den beiden ersten Gegentoren sah Grubauer unglücklich aus, der Schuss zum dritten Treffer wurde von einem Mitspieler abgefälscht.