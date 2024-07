Semiprofessionell zum Klassenerhalt? Eintracht Trier ändert Strukturen und will sich etablieren

Nach dem famosen Aufstieg will sich Eintracht Trier in der Regionalliga Südwest etablieren. In der anstehenden Saison wurde der Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. Um diesen zu erreichen, stellt sich der Aufsteiger neu auf - weg vom "Feierabend-Fußball" hin zur Semiprofessionalität.

99 Punkte in 38 Partien, 115 erzielte Tore, ein Zuschauerschnitt von 2.818 pro Heimspiel und damit "begehrtester" Oberligist in ganz Deutschland: Hinter Eintracht Trier liegt eine Rekord-Saison - und das nach dem krachenden Abstieg ein Jahr zuvor aus der Regionalliga Südwest mit mageren 22 Zählern. Zu gut für die Oberliga und zu schlecht für die Regionalliga also? Diesem Eindruck will der Traditionsverein von der Mosel nun nachhaltig entgegentreten, indem er den Schritt zur Semiprofessionalität vollzieht.

Weg von vier Abend-Einheiten pro Woche, hin zu sechs Einheiten - vornehmlich vor- und nachmittags. Für Eintracht-Trainer Thomas Klasen führt an der Umstellung kein Weg vorbei: "Wir müssen körperlich und fußballerisch herankommen an Profi-Teams in der Regionalliga wie Offenbach, Homburg, Steinbach oder die U-23-Mannschaften von Hoffenheim, Frankfurt und Mainz. Dafür fehlen uns bislang zwei Einheiten pro Woche."

Zwei U-23-Spieler werden noch gesucht

Unter den bislang acht Neuzugängen sind mit Mirko Schuster (SV Rödinghausen), Damjan Marceta (Wuppertaler SV), Henri Weigelt (TSV Steinbach, einst zehn Zweitliga-Spiele für Arminia Bielefeld), Jannis Held (Lok Leipzig) und Rückkehrer Linus Wimmer (Schott Mainz) Regionalliga-erfahrene Akteure. Tim Sausen (Würzburger Kickers) und Torwart Malte Brüning (Hamburger SV II) gelten als Versprechen für die Zukunft. Hokon Sossah, dem von Cosmos Koblenz kommenden Torschützenkönig der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, wird eine Treffsicherheit auch in der 4. Liga zugetraut. Insgesamt bringen die Neuzugänge mehr Tempo und körperliche Robustheit ins Aufgebot - zwei Dinge, an denen es im Trierer Kader in der Regionalliga-Saison 2022/23 gemangelt hatte.

Gesucht werden nun noch zwei U-23-Spieler, von denen einer die Alternativen in der Innenverteidigung erweitern soll. Doch auch mit den aktuell 20 Feldspielern (ohne den noch wegen eines Kreuzbandrisses länger ausfallenden Dominik Kinscher) ist bereits jede Position doppelt besetzt - sowohl in einem 4-4-2 mit Mittelfeldraute als auch in einem 3-5-2.

In mehrfacher Hinsicht beginnt bei Eintracht Trier eine neue Zeitrechnung. Wohin führt sie sportlich? Trainer Klasen, nach Triers Regionalliga-Abstieg im Sommer 2023 vom 1. FC Köln II an die Mosel gekommen, ist ein Verfechter kleinerer Schritte: "In der nächsten Saison gilt es, die Klasse zu halten. Im zweiten Regionalliga-Jahr wollen wir uns gut etablieren. Danach muss man schauen: Wie sind wir aufgestellt? Sind wir dann ein Team, das um die Top-Sechs-Plätze mitspielen kann?"