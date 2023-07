Semenya erringt wichtigen Sieg vor Gericht - aber kein Startrecht

Caster Semenya hat im jahrelangen Rechtsstreit gegen die umstrittene "Testosteron-Regel" des Leichtathletik-Weltverbands einen wichtigen Sieg errungen - ein Startrecht erhielt sie aber nicht.

Mit einer 4:3-Mehrheit gaben die Richter des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) einer Klage Semenyas gegen die Schweiz statt. Die zweimalige Olympiasiegerin über die 800 Meter sei diskriminiert worden.

In seinem Urteil stellte das Gericht "insbesondere fest, dass die Klägerin in der Schweiz keine ausreichenden institutionellen und verfahrensrechtlichen Garantien erhalten hat, die ihr eine wirksame Prüfung ihrer Beschwerden ermöglicht hätten".

Kern des Rechtsstreits, den Semenya seit Jahren gegen den Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) führt, ist die sogenannte "Testosteron-Regel". Demnach müssen Athletinnen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung (DSD) ihren Testosteronwert im Blut auf unter 2,5 Nanomol pro Liter senken und diesen Wert zwei Jahre lang unterschreiten, um in der weiblichen Kategorie antreten zu können. Die seit 2019 nur für einige Laufstrecken angewandte Regel gilt mittlerweile für alle Disziplinen. Die WA hatte sie eingeführt, um die Integrität der Frauen-Kategorie zu schützen.

Semenya lehnt die Regel allerdings ab. Sie wollte sich keiner Behandlung unterziehen, um ihren natürlichen Hormonspiegel unter einen bestimmten Schwellenwert zu senken und darf deshalb seit 2019 nicht mehr bei internationalen Wettkämpfen über ihre Paradestrecke über 800 Meter antreten. Die 32-Jährige hatte zunächst vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) gegen die Regel geklagt, dieser entschied jedoch gegen sie. Eine anschließende Beschwerde vor dem Schweizer Bundesgericht wurde abgelehnt, weshalb Semenya beim EGMR Klage einreichte.

Vorerst kein Startrecht: "Testosteron-Regel" als solche nicht in Frage gestellt

Ihr Erfolg hat allerdings nur symbolischen Wert. Denn der EGMR entschied zwar, dass die dreimalige Weltmeisterin in der Schweiz diskriminiert worden sei, die "Testosteron-Regel" als solche stellten die Richter aber nicht in Frage. Auf ein Startrecht kann Semenya also auch nach dem Urteil vorerst nicht hoffen. Allerdings kann es durchaus sein, dass nach dem Urteilsspruch sich der CAS gezwungen sehen könnte, sich erneut mit der umstrittenen Vorschrift auseinanderzusetzen.

WA hält an Regel fest

In einer ersten Reaktion hat der Leichtathletik Weltverband trotz des Urteilsspruchs zugunsten Semenyas mitgeteilt, an der Regel festhalten zu wollen. Der internationale Dachverband halte die Transgenderregeln "weiter für ein notwendiges, angemessenes und verhältnismäßiges Mittel zum Schutz des fairen Wettbewerbs in der Frauenkategorie". Allerdings will die WA die Schweizer Regierung in der Entscheidung ermutigen, den Fall an die Große Kammer des EGMR zu verweisen, um "eine endgültige Entscheidung" zu treffen. "In der Zwischenzeit bleiben die DSD-Bestimmungen, die vom Exekutivkomitee von World Athletics im März 2023 genehmigt wurden, in Kraft", hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag.