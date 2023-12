Seltsame Regel: City darf Haaland im Klub-WM-Finale nicht einsetzen

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte kann Manchester City Klub-Weltmeister werden. Erling Haaland darf dabei nicht helfen, selbst wenn ihm das körperlich möglich wäre.

Wie wichtig ist Manchester City, das als erstes Team viermal in Folge englischer Meister werden könnte, in der Premier League aber aktuell schwächelt, auch angesichts des vollgepackten Terminkalenders die Klub-WM? Bei Pep Guardiola sprechen die Taten in diesen Fragen oft lauter als die Worte, so auch am Dienstagabend.

Für das souverän gewonnene Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft gegen den asiatischen Champions-League-Sieger Urawa Red Diamonds (Japan) strich der Triple-Trainer relativ kurzfristig den Langzeitverletzten Kevin De Bruyne sowie die ebenfalls angeschlagenen Jeremy Doku und Erling Haaland aus dem Kader. Was nicht nur Einfluss auf die Vorschlussrunde hatte.

Die Regularien des FIFA-Wettbewerbs sehen nämlich vor, dass Spieler, die nicht im Spieltags-Kader für das Halbfinale stehen, auch im Finale nicht nominiert werden dürfen. Den ersten Klub-WM-Titel der Vereinsgeschichte müssen die Skyblues im Finale gegen Copa-Libertadores-Sieger Fluminense Rio de Janeiro also ohne den Norweger und den Belgier erringen - bei Dokus Landsmann De Bruyne hatte sich ein Einsatz ohnehin noch nicht abgezeichnet.

Haaland kann immer noch nicht trainieren, sagt Guardiola

So scheint Guardiola, vorausgesetzt er hatte diese Regel auf dem Schirm, entweder die beiden Ligaspiele bei Everton (27. Dezember) und gegen Sheffield United (30. Dezember), die in diesem Kalenderjahr noch auf dem Programm stehen, für wichtiger zu halten. Oder er will bei drei seiner Schlüsselspieler ganz einfach kein unnötiges Risiko eingehen - was allerdings auch bedeuten würde, dass die "Stressreaktion" in Haalands Fuß etwas ernsthafter ist als zunächst angenommen. "Er kann immer noch nicht trainieren", bestätigte der Katalane in Bezug auf seinen Goalgetter.

Das Finale gegen Fluminense um den brasilianischen Nationaltrainer Fernando Diniz steigt am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Seit Chelseas Niederlage im Finale gegen Corinthians Sao Paulo 2012 ist immer der amtierende Champions-League-Sieger auch Klub-Weltmeister geworden.