"Seltene Verletzung": Porzingis droht erneut auszufallen

Vor dem dritten Spiel der NBA Finals in der Nacht auf Donnerstag sorgt sich Boston um den erneut verletzten Kristaps Porzingis. Auch bei den Mavs ist einer der Stars nicht bei 100 Prozent.

Kann er in Spiel 3 der Finals spielen oder nicht? Das ist für Kristaps Porzingis (M.) und die Boston Celtics die entscheidende Frage. Boston Globe via Getty Images

In den bisherigen Playoffs hat Kristaps Porzingis bereits zehn der 16 Partien der Boston Celtics verletzungsbedingt verpasst. Nun droht ihm ein erneuter Ausfall. Die Kelten führen den lettischen Big Man vor Spiel 3 der Finals (Donnerstag, 2.30 Uhr deutscher Zeit) offiziell als fraglich, Grund dafür ist eine "seltene Verletzung" an seinem linken Bein, wie es von Teamseite hieß.

Porzingis hatte sich beim 105:98-Sieg in Spiel 2 der Finals eine Verletzung zugezogen, nun gaben die Celtics Details die Diagnose bekannt. Der Lette habe sich demnach ein Halteband im linken Bein im Knöchelbereich gerissen, was zu Problemen an der linken Schienbeinsehne führe. Über seinen Status für die kommenden Spiele solle von Tag zu Tag neu entschieden werden.

"Ich werde alles tun, um im Spiel dabei zu sein", beteuerte der 28-Jährige, der zuvor in den Playoffs aufgrund einer Wadenverletzung passen musste. "Ich habe etwas gespürt und nun muss ich damit leben. Ich fühle mich gut, auch von der Psyche her." Porzingis hatte sowohl offensiv (20 Punkte in Spiel 1 und 12 Punkte in Spiel 2) als auch defensiv seinen Anteil an der aktuellen 2:0-Führung der Celtics in der Final-Serie.

Doncic: Schmerzmittel gegen Prellung

Auch die Gegenseite kommt nicht ohne Blessuren aus: Nach Informationen von ESPN erhielt Luka Doncic vor Spiel 2 eine Spritze mit Schmerzmitteln, um die Schmerzen einer Brustkorbprellung zu lindern. Vor Spiel 3 soll der Superstar der Mavs demnach erneut Schmerzmittel erhalten.

"Ich fühle mich gut", meinte Doncic nach einer Trainingseinheit am Dienstag. "Ich will nicht auf weitere Details eingehen. Ich fühle mich gut." Im Laufe der Playoffs hatte der Slowene zudem mit Knieproblemen zu kämpfen.

Nichtsdestotrotz ist der 25-Jährige der alles überragende Spieler bei den Texanern. Über die komplette Postseason betrachtet, legt Doncic im Schnitt 29 Punkte, 9,7 Rebounds sowie 8,5 Assists pro Partie auf. Nach 30 Zählern in Spiel 1 der Finals legte er mit 32 Punkten und einem Triple-Double in Spiel 2 nach. Auf ihn wird es auch in den kommenden Partien ankommen, die nun in Dallas stattfinden. Allerdings müssen auch die Rollenspieler und Co-Star Kyrie Irving endlich mehr Unterstützung liefern.