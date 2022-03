Selke: "Wir müssen uns alle hinterfragen"

Lange Gesichter bei Hertha: Das 1:4 gegen Frankfurt war auf vielen Ebenen zu wenig. Dementsprechend deutlich wurden auch Defensivmann Marc Oliver Kempf und Stürmer Davie Selke.

Wie schon in der Pause gab es auch nach Abpfiff Pfiffe im weiten Rund. Der Großteil der 25.000 Zuschauer hielt es mit den Berlinern - und war logischerweise gar nicht einverstanden mit der desolaten Leistung des Heimteams beim 1:4. Die Herthaner Spieler stellten sich anschließend in der Kurve und bekamen verbal den Frust der Anhänger ab. "Das war nicht schwer, da muss man sich stellen, wenn man 1:4 verliert in unserer Situation. Dann dürfen die Fans auch mal Dampf ablassen", sagte Davie Selke bei "Sky", der für den einzigen Berliner Treffer an dem Tag sorgte und für den der Gang in die eigene Kurve selbstverständlich war.

Die 90 Minuten einzuordnen fiel dagegen schon relativ schwer aus Berliner Sicht. "Ich weiß gar nicht, wie ich es gerade zuordnen soll", sagte Marc Oliver Kempf und versuchte es dann doch: "Jeder weiß, dass es heute zu wenig war. Ich weiß nicht, ob manche einfach nicht verstanden haben, dass wir im Abstiegskampf sind. Die Anfangsphase hat mir gar nicht gefallen, wir waren nur Statisten und haben nur zugeschaut."

Gerade in der ersten Hälfte leisteten sich die Hausherren einige schlimme Abspielfehler und hatten noch Glück, dass die Eintracht diese nicht zu Toren nutzte. "Generell als Mannschaft ist das zu wenig, da bin ich natürlich mit inbegriffen, ganz klar. Wir müssen schauen, dass wir brennen und uns nicht vorführen lassen. Wir müssen gut verteidigen, die Zweikämpfe suchen und vielleicht auch mal härter reingehen, um das Stadion mitzunehmen", forderte Kempf.

Hertha seit neun Pflichtspielen sieglos

Das Stadion mitzunehmen gelang mit so einer unzureichenden Leistung wie am Samstag natürlich nicht. "Das geht so nicht, wir müssen das klar ansprechen auch vom Team aus. In unserer Situation ist jedes Spiel wichtig, dann schenken wir die Partie heute fast weg. Wir müssen uns alle mal im kompletten Team hinterfragen", machte Selke klar.

Bei den Berlinern gilt es nun, grundsätzliche Dinge zu verbessern, wenn man nicht noch tiefer unten reinrutschen will. "Jede Taktik der Welt ist egal, wenn man nicht die Einstellung an den Tag legt. Ich bin seit ein paar Wochen da, seitdem haben wir noch kein Spiel gewonnen, das kotzt mich extrem an", polterte Winter-Neuzugang Kempf. Insgesamt wartet Hertha seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg, in den letzten acht Bundesliga-Partien gab es nur zwei Punkte und gleich 23 Gegentore.

Aktuell befindet sich Hertha noch auf dem 16. Platz und hat nur zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Gibt es weiterhin solche Auftritte wie gegen Frankfurt, sind es bald mit Sicherheit mehr Zähler...