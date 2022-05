Selke und Dardai fallen aus - Magath: "Hier kommen die Sieger her"

Vor den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV versprüht Hertha-Cheftrainer Felix Magath Optimismus. Davon bringen ihn auch personelle Rückschläge nicht ab.

Seit Dienstag befindet sich der Tross von Hertha BSC im Olympischen- und Paraolympischen Trainingszentrum in Kienbaum, 25 Kilometer östlich von Berlin. In der Abgeschiedenheit Brandenburgs wollen Trainer Felix Magath und seine Mannschaft die nötige Ruhe finden, um im Hinspiel der Bundesliga-Relegation am Donnerstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Hamburger SV optimal vorbereitet zu sein.

Darüber hinaus soll der Geist des Olympia-Stützpunkts die Berliner in dieser existenziell wichtigen Partie beflügeln. "Wir haben uns die Sportschule ja auch deswegen ausgesucht, weil hier die Sieger herkommen", sagte Magath ihm Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Mittwoch mit Blick auf die zahlreichen Weltmeister und Olympiasieger, die in Kienbaum trainiert haben und noch trainieren.

Doch nicht nur der Geist des Trainingszentrums nährt bei Magath die Zuversicht, dass das Unternehmen Relegation für Hertha erfolgreich enden wird. Trotz des am letzten Ligaspieltag spät entrissenen Klassenerhalts sieht der 68-Jährige "keinen Grund, die anstehenden beiden Spiele nicht mit einem guten Gefühl anzugehen". Seit er die Verantwortung bei Hertha trage, so Magath weiter, habe das Team "eine positive Entwicklung genommen" und sich "gut verkauft". Auch wenn das Ergebnis nicht optimal war und Hertha nun "nachsitzen" muss. "Wir sind gut drauf, das zeigen wir noch zweimal", betonte Magath am Mittwoch.

Der Hertha-Coach sieht seine Mannschaft gegenüber dem HSV trotz dreier vergebener Matchbälle in Sachen Klassenerhalt im Vorteil. Hertha habe in der vergangenen Runde "in der besseren Liga gespielt", weswegen er davon ausgehe, dass sein Team in der Lage sei, das auch zu zeigen. "Ich bin sicher, wenn alles normal läuft, dass wir dann gute Aussichten haben, diese beiden Relegationsspiele als Sieger zu verlassen", betonte Magath.

Bisher hat Lotka nicht wieder trainiert

Verzichten müssen die Berliner neben den Langzeitverletzten Alexander Schwolow (Sehnenverletzung), Kelian Nsona (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Dong-Jun Lee (Sprunggelenkverletzung) auch auf Davie Selke und Marton Dardai. Beide fallen wegen Oberschenkelproblemen aus.

Noch unklar ist dagegen, ob Marcel Lotka am Donnerstag zwischen den Pfosten stehen kann. Der 20 Jahre alte Keeper, der in der Rückrunde von der Nummer 5 zur Nummer 1 aufgestiegen ist, hat sich beim 1:2 am letzten Ligaspieltag in Dortmund einen Nasenbeinbruch und eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen.

Bisher habe Lotka nicht wieder trainiert, so Magath, der über einen eventuellen Ausfall des Torhüters sagt: "Natürlich wäre das ein Verlust für uns. Marcel hat klasse gehalten." Sollte Lotka spielfähig sein, würde er mit einer Gesichtsmaske auflaufen. Wenn der Shootingstar unter den Hertha-Keepern ausfallen sollte, dürfte wohl Oliver Christensen zu seinem Debüt im Profiteam der Berliner kommen. Der 23 Jahre alte Däne, der im August 2021 von Odense BK gekommen war, hat für Hertha bislang nur fünfmal in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nordost gespielt.