Selke über den Magath-Effekt: "Fußball ist auch Kopfsport"

Mit seinem insgesamt 17. Bundesliga-Treffer für Hertha BSC schoss Davie Selke die Berliner am Sonntag beim 2:0 gegen Stuttgart einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Demensprechend erleichtert zeigte sich der Stürmer nach der Partie.

"Es war ein überragender Ball von 'Platte' (Marvin Plattenhardt; Anm. d. Red.), ich habe darauf spekuliert, dass er ihn so spielt", beschrieb Selke nach der Partie gegen die Schwaben sein frühes 1:0 - zugleich erst sein dritter Saisontreffer. Auch die Abseitsfahne, die dem Treffer zunächst die Anerkennung genommen hatte, konnte ihn nicht am Jubeln hindern. Denn: "Ich war mir sicher, dass er zählt, weil ich richtig gestartet bin." Und Selke sollte Recht behalten.

Der frühe Treffer setzte den Ton für die Berliner. "Das Tor hat uns mitgenommen", bekräftigte auch Keeper Marcel Lotka. Der Torschütze selbst betonte derweil die Bedeutung der Partie. "Ich muss nicht sagen, wie wichtig der Sieg war. Dadurch konnten wir den Sieg in Augsburg vergolden. Das so hinzubekommen, gegen eine gute Mannschaft, ist Wahnsinn, das war ein Riesenschritt heute", sagte Selke.

Selke über Magath und Krämpfe

Dass Felix Magath an der Wende in Berlin natürlich einen großen Anteil besitzt, verhehlt Selke nicht: "Das Training ist auf jeden Fall härter geworden. Er tut uns gut und hat natürlich sehr viel Erfahrung in solchen Situation, in denen er schon sehr oft war." Dies übertrage sich dann auch auf die Mannschaft. "Wir haben jetzt viel mehr Kompaktheit als über weite Strecken der Saison zuvor. Fußball ist auch Kopfsport, gerade im Hinblick auf die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten."

Das gelte auch für Selke selbst. "Ich stand ja zuvor nicht so oft auf dem Platz, jetzt habe ich das Vertrauen vom Coach bekommen und habe meinen Teil dazugegeben", so der der 27-Jährige, der sein Tor gegen den VfB als das wohl bislang wichtigste im Trikot der Hertha bezeichnete.

Die Schlussphase der Partie erlebte Selke dann von der Seitenlinie aus, denn mit muskulären Probleme wurde er von Magath in der 78. Minute vom Feld genommen. "Es ist nicht schlimm. Es hatte die ganze Zeit schon gekrampft, es war ein sehr intensives Spiel", meinte er.

Als Stuttgarter zwischen den Stühlen

In seine Freude über den großen Schritt Richtung Klassenerhalt mit den Berlinern mischte sich aber auch ein wenig Wehmut. Der Grund: "Ich bin Stuttgarter, meine Familie lebt dort, der große Teil meiner Bekannten sind VfB-Fans. Insofern war das eine sehr undankbare Konstellation für mich als Stuttgarter", erklärt Selke. Trotzdem hat im Kampf gegen den Klassenerhalt aber natürlich Hertha Priorität. "Wenn wir gerettet sind, drücke ich dem VfB die Daumen."