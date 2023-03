Selke: Schüttelfrost sorgt für Frust

Ohne Davie Selke holte der 1. FC Köln den erhofften Punkt bei Union Berlin. Der Angreifer wollte sich zwar zumindest für einen Teileinsatz zur Verfügung stellen, das Trainerteam entschied aber anders.

In Berlin 90 Minuten auf der Kölner Bank: Davie Selke. IMAGO/Jan Huebner

Glück sieht definitiv anders. Dies wird es sein, was sich Davie Selke denkt beim Rückblick auf die Wochen seit seinem Wechsel nach Köln. Zwei Verletzungen brachten den Angreifer zunächst aus dem Rhythmus, in der vergangenen Woche feierte er sein Startelf-Debüt bei der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg, und nun machte ihm eine schwere Erkältung beim Gastspiel in Berlin-Köpenick einen fetten Strich durch die Rechnung.

In der Nacht zum Samstag ereilte ihn heftiger Schüttelfrost, "da haben wir die Entscheidung getroffen, ihn nicht starten zu lassen", berichtete Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler. Selke habe zwar die Bereitschaft gezeigt, zumindest für einen Teileinsatz gegen Union zur Verfügung zu stehen, "am Ende hat das Trainerteam entschieden, Rücksicht auf die Gesundheit zu nehmen, denn es nutzt uns allen nichts, wenn er auf dem Platz umkippt", so Kessler.

Skhiri: "Wir waren gut vorbereitet"

Ob der frustrierte Selke möglicherweise für das erlösende Erfolgserlebnis gesorgt hätte, steht ohnehin in den Sternen. Schwer genug war es für alle 22 Akteure, auf dem neu verlegten und katastrophal zu bespielendem Rasen im Stadion brauchbare Kombinationen aufzuziehen. Deshalb dürfte Ellyes Skhiris Fazit nach dem 0:0 Allgemeingültigkeit besitzen: "Wir haben dieses Spiel so erwartet, mit vielen Zweikämpfen und hoher Intensität. Wir waren gut darauf vorbereitet und haben ein gutes Spiel gemacht. Es war für beide Teams schwer, Chancen zu kreieren. Wir waren dem Sieg näher, aber am Ende können beide Teams mit dem Punkt gut leben."

Die Kölner ohnehin, die einem aktuellen Spitzenteam Paroli boten und exakt das Programm runterspulten, das sie stark gemacht hat in den vergangenen Monaten: aggressives Anlaufen, hohes Pressing, nach Ballverlusten sofort ins Gegenpressing kommen und hinten auch mal brachial die Kugel wegschlagen. So ließ man wenig zu und holte den Punkt, den man vorher auf der Wunschliste stehen hatte.

Der Abstand zu den gefährlichen Rängen ab Platz 15 wurde vergrößert, acht Zähler sind es nun, die der FC mehr aufweist als das Quartett im Keller. Ein Sieg gegen den VfL Bochum am Freitag und der FC hätte 30 Zähler auf dem Konto - zehn Spieltage vor Schluss wäre die Wunschausbeute von 40 Punkten ein realistisches Ziel für die "Geißböcke".