Selke: "Ich brauche jetzt hier nicht groß quatschen"

Auch gegen Gladbach endete Herthas Negativ-Serie nicht. Nach dem 0:2 ist für Stürmer Davie Selke die Zeit der großen Worte vorbei.

Nach der fünften Niederlage in Folge steht nicht nur Hertha-Trainer Tayfun Korkut vor dem Aus, sondern die Berliner sind auch auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Bei Stürmer Davie Selke, der für den mit muskulären Problemen ausgefallenen Stevan Jovetic in der Startelf stand, war nach dem 0:2 in Gladbach am Mikrofon von "Sky" die Enttäuschung groß: "Es ist klar, warum wir verloren haben ... Wenn man in so einem Spiel zwei Standardgegentore bekommt, dann ist das einfach ernüchternd."

Die erste Hälfte ging auch in Selkes Augen an die Borussia, die mit Standardtreffer Nummer eins (verwandelter Strafstoß von Alassane Plea) in Führung ging. In der Pause hat man sich aber gesammelt und kam deutlich engagierter aus der Kabine - bis zum nächsten Standardtreffer: Matthias Ginter traf in Minute 59 nach einer Ecke zum entscheidenden 2:0 für die Gladbacher.

Selkes Forderung

Die erneute Pleite bedeutete auch, dass die Berliner auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind. "Wir müssen uns dem jetzt stellen", forderte Selke. "Es bringt auch nichts, immer große Töne zu spucken, wir müssen es mal auf den Platz bringen." Der Plan sei eigentlich gut gewesen, allein an der konsequenten und dauerhaften Umsetzung mangelte es. "Wir haben es über weite Strecken hinbekommen, über weite auch nicht."

Vor allem in der Offensive, Selkes Kerngebiet, haperte es bei Hertha. Die dickste Gelegenheiten vergaben Marc Oliver Kempf (54.) und der eingewechselte Jurgen Ekkelenkamp (77.). Ansonsten war Gladbachs Keeper Yann Sommer selten ernsthaft gefordert.

"Ich brauche jetzt hier nicht groß quatschen"

Doch wie soll es besser werden? "Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis - und das ist keine Floskel, sondern wirklich so. Ich brauche jetzt hier nicht groß quatschen, sondern wir müssen uns mit aller Kraft da rauskämpfen." Etwas anderes helfe nicht mehr. Die nächste Möglichkeit dazu ist am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hoffenheim.