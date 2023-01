Selke freut sich auf Bremen: "Kein Spiel wie jedes andere!"

Davie Selke will bei seinem neuen Arbeitgeber Köln wieder häufiger in Abschlusssituationen kommen. Baumgarts Spielweise soll ihm dabei in die Karten spielen.

Hartnäckig klebte das Verletzungspech in der ersten Saisonphase an den Kölnern. "Das war teilweise schon dramatisch", bilanzierte Trainer Steffen Baumgart zum Jahreswechsel und verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass dies ein Ende nehmen würde.

Bis dato sieht es anders aus. Offensivspieler Jan Thielmann zog sich im Test gegen den SV Meppen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, er pausiert und der Wiedereinstieg ins Training ist noch nicht terminiert. Zu allem Überfluss zog sich Innenverteidiger Luca Kilian am Dienstag im Training eine noch nicht genauer diagnostizierte Verletzung am rechten Knöchel zu. Nach einem Zweikampf mit dem Kollegen Tim Lemperle knickte Kilian um, wurde auf dem Rasen behandelt, ging dann - auf zwei Betreuer gestützt - in die Kabine.

Nun hoffen die Kölner darauf, dass keine strukturelle Verletzung vorliegt und Kilian zum Re-Start der Meisterschaft am 21. Januar gegen Werder Bremen wieder auf dem Platz stehen. Die Alternativen auf dieser Position heißen Jeff Chabot, Nikola Soldo und Kristian Pedersen, Timo Hübers dürfte gesetzt sein und würde rechts innen spielen, was die Chancen für Chabot erhöht, der als Linksfüßer die Innenverteidigung komplettieren könnte. Pedersen bevorzugt zwar auch den linken Fuß, ist aber eher als Backup für Kapitän Jonas Hector links in der Viererkette vorgesehen.

"Baumgart hat die größte Rolle gespielt"

Unterdessen stellte sich nach der Einheit am Dienstag Neuzugang Davie Selke erstmals den Medien in Köln und betonte, wie groß der Anteil des Trainers an seinem Wechsel zum FC war: "Steffen Baumgart hat die größte Rolle gespielt", sagt Selke und berichtet von "sehr offenen und ehrlichen Gesprächen." Danach hätten beide Seiten die Fantasie entwickelt, "dass es gut passen kann". Der Ex-Berliner ist überzeugt davon, dass die "mutige und offensive Spielweise unter Baumgart" zu ihm passen wird. Er selbst wolle wieder häufiger "in die Abschlusssituationen kommen und da passt Köln perfekt."

Sein erstes Pflichtspiel für den FC wird - einen Einsatz am 21. Januar vorausgesetzt - direkt ein besonderes Spiel, gegen den Ex-Klub Werder Bremen: "Das ist kein Spiel wie jedes andere. Vor allen Dingen aber freue ich mich darauf, dass mein erstes Spiel für Köln ein Heimspiel ist." Es sei immer "relativ unangenehm" gewesen in Köln zu spielen: "Ich freue mich jetzt, das mal von der anderen Seite als FC-Spieler zu erleben."