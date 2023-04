Selimbegovic will Fürth "nicht in den Flow kommen lassen"

Vor dem Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth appelliert Jahn Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic an die "Leidenschaft" seines Teams. Erstmals in dieser Saison fehlt ihm dabei allerdings eine wichtige Stütze.

Fehlt den Regensburgern am Freitag in Fürth: Abwehrmann Jan Elvedi (li.). IMAGO/Zink

Nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen 1. FC Magdeburg am Ostersonntag braucht Jahn Regensburg am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im fränkisch-oberpfälzischen Duell im Fürther Ronhof im Abstiegskampf der 2. Liga die nächsten Zähler: "Es ist brutal wichtig, jetzt zu punkten", erklärte Jahn-Coach Selimbegovic am Mittwoch. Von einem Endspiel im Abstiegskampf wollte der 40-Jährige allerdings noch nichts wissen: "Es ist noch viel zu spielen, sieben Spiele sind nicht wenig."

Selimbegovic weiß, wovon er spricht. Schließlich stand er mit seinem Team nach dem 23. Spieltag Anfang März noch auf dem letzten Tabellenplatz, doch mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen kämpften sich die Oberpfälzer immerhin auf Relegationsplatz 16 nach vorne. Nach einer schwachen ersten Halbzeit sicherte Kaan Caliskaner den Regensburgern beim 2:2 gegen Magdeburg zuletzt noch einen Punkt. Dieser sei laut Selimbegovic vor allem für die Moral von großer Bedeutung gewesen.

Ein entscheidender Aspekt, den die Regensburger nach schwachem Beginn dort erst in Hälfte zwei zeigten und den Selimbegovic auch in Fürth für unerlässlich hält, ist die "Leidenschaft": "Das ist einfach und trotzdem besonders. Mit einer kleinen taktischen Umstellung und viel mehr Leidenschaft war es auf einmal anders", blickte der 40-Jährige nochmals zurück - und hatte für den kommenden Gegner lobende Worte übrig: "Sie sind spielerisch sehr gut unterwegs. Es wird eine Herausforderung, das zu unterbinden und sie nicht in den Flow kommen lassen."

Selimbegovic über den gesperrten Elvedi: "Das ist nicht ohne, ihn zu ersetzen"

Aus dem Flow kommt am Freitag jedoch ein Eckpfeiler im Team von Selimbegovic: Jan Elvedi sah am Ostersonntag seine fünfte Gelbe Karte und wird erstmals in dieser Saison nicht zur Verfügung stehen. "Das ist nicht ohne, ihn zu ersetzen. Wir haben Jungs da, die ihn ersetzen können. Ich glaube, dass es ein Linksfuß wird", verriet der Regensburger Coach, der in Sachen Personal abgesehen von ein paar zuletzt kränkelnder Profis, die er namentlich nicht nannte, zuversichtlich war.

Dass auch beim Gegner aus Fürth mit Branimir Hrgota aufgrund einer Gelbsperre ein wichtiger Mann fehlen wird, wollte Selimbegovic nicht zu hoch hängen: "Wenn er fünf, sechs Spiele fehlt, ist das was anderes, aber für ein Spiel ist das zu ersetzen."