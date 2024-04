Selimbegovic: "Wer für dieses Spiel extra Motivation braucht, ist hier fehl am Platz"

Der FC Hansa Rostock steht nach dem 3:1-Erfolg gegen den SV Wehen Wiesbaden vor der schweren Aufgabe im Berliner Olympiastadion.

Der Sieg gegen Wiesbaden hievte Rostock aus den Abstiegsrängen. Hansa ist nun Tabellen-15., punktgleich mit dem SVWW. Nach drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen lebt die Hoffnung auf den Klassenverbleib mehr denn je bei den Mecklenburgern. Der FC Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg sind nur noch einen Zähler entfernt, es winkt Platz zwölf.

Am frühen Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für die Schützlinge von Cheftrainer Mersad Selimbegovic nun ins Berliner Olympiastadion zu Hertha BSC.

Eine schwierige Aufgabe für die Hanseaten. Bundesligaabsteiger Hertha, seit drei Spielen ungeschlagen, hat aber trotz des jüngsten 3:2-Erfolgs beim SC Paderborn kaum noch Chancen auf den direkten Wiederaufstieg, der 3. Platz ist aktuell acht Punkte entfernt.

Mindestens 20.000 Rostocker Fans in Berlin

Die Rostocker dürfen sich in der Hauptstadt einer großen Fangemeinde erfreuen. Mindestens 20.000 Gästefans werden erwartet. "So eine Kulisse ist einer der Gründe, warum man als kleiner Junge dem Ball hinterherrennt. Sowas nimmt dich mit. Ich würde am liebsten mit jedem Spieler gerne tauschen", sagte Chefcoach Mersad Selimbegovic auf der Spieltags-Pressekonferenz am Mittwoch.

"Es ist eine großartige Mannschaft"

Der Trainer zollt dem Gegner großen Respekt. "Hertha hatte zu Saisonbeginn mit dem Umbruch zu kämpfen. Allerdings haben sie sich gefangen und sind nun etwas stabiler unterwegs. Es ist eine großartige Mannschaft." Gleichzeitig gibt er sich aber zuversichtlich, auch in Berlin nachlegen zu können: "Aber meine Jungs sind auch nicht so schlecht drauf. Wir müssen den Glauben beibehalten und dann können wir dort etwas mitnehmen."

An der Einstellung dürfte es nicht mangeln: "Wer für dieses Spiel extra Motivation braucht, ist hier fehl am Platz", sagt Selimbegovic.

"Es gibt ein paar kleine Wehwehchen"

Personell hat Selimbegovic keine größeren Sorgen. "Es gibt ein paar kleine Wehwehchen. Aber es sollten alle Jungs an Bord sein …", so der Coach.