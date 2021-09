Selimbegovic warnt: "Bei Aue ist jetzt etwas passiert"

Der Tabellenzweite Jahn Regensburg empfängt Schlusslicht Aue. Doch Trainer Mersad Selimbegovic warnt vor dem FC Erzgebirge.

Der SSV Jahn Regensburg hat am vergangenen Wochenende nach dem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf zwar die Tabellenführung an den SC Paderborn verloren, steht nach sieben Spieltagen mit 14 Punkten auf Rang zwei aber noch immer hervorragend da.

Selimbegovic: "Das wird ein packendes Spiel"

Am Freitagabend haben die Oberpfälzer nun Tabellenschlusslicht Aue zu Gast (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Jahn-Chefcoach Mersad Selimbegovic warnt jedoch vor falschen Erwartungen gegen die noch sieglosen Erzgebirger. Der Trainerwechsel beim Gegner erzeuge eine völlig neue Situation. "Bei Aue ist jetzt etwas passiert. Die werden probieren, die Trendwende zu schaffen. Jeder, der bei Aue aufgestellt wird, wird alles geben", so Selimbegovic. "Jeder, der ins Stadion kommt und denkt, das Spiel wird in zehn Minuten für uns entschieden, soll sich das sparen. Das wird ein packendes Spiel."

Erzgebirge Aue hatte sich unmittelbar nach der jüngsten 1:4-Heimniederlage gegen den SC Paderborn von Trainer Aleksey Shpilevski getrennt. Der bisherige Co-Trainer Marc Hensel ist zum Interimscoach bestimmt worden.

Selimbegovic über Breitkreuz: "Er gibt uns Ruhe und Stabilität im Spielaufbau"

Eine besondere Partie wird es am Freitag für Regensburgs Abwehrspieler Steve Breitkreuz, der im Sommer aus Aue kam. "Ich bin sehr froh, dass er hier ist", sagte Selimbegovic über den erfahrenen Innenverteidiger. Die Verpflichtung des 29-Jährigen sei wegen dessen Verletzungshistorie ein Risiko gewesen, das aber bislang voll aufging. "Er gibt uns Ruhe und Stabilität im Spielaufbau. Er ist schon sehr wichtig für uns", sagt der Coach über Breitkreuz.

Verzichten muss Selimbegovic auf Jann George, der mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Carlo Boukhalfa hat nach seinem Nasenbeinbruch eine Gesichtsmaske bekommen und kann wieder voll am Mannschaftstraining mitwirken.