Selimbegovic vor Magdeburg: "Du musst bereit sein zu leiden"

Der SSV Jahn Regenburg steht nach der 0:1-Niederlage beim FC St. Pauli vor einem richtungsweisenden Spiel gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg.

Nach zuvor zwei im Abstiegskampf eminent wichtigen Siegen bei Holstein Kiel (2:1) und gegen den SC Paderborn (1:0) kehrte Regensburg zuletzt von der Reeperbahn mit leeren Händen nach Hause. Nun soll am Sonntag gegen Magdeburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der Turnaround her.

Verzichten muss Chefcoach Mersad Selimbegovic dabei auf Prince Osei Owusu, der auf St. Pauli seine 5. Gelbe Karte sah. Gegen Kiel und Paderborn hatte Owusu die Oberpfälzer zum Sieg geschossen, am 26. Spieltag brachte er allerdings die Kiez-Kicker mit einem Eigentor zum neunten Erfolg in Serie.

Fragezeichen hinter Mees

"Oskar Schönfelder ist auch noch nicht so weit. Zudem hatte Joshua Mees eine Grippe erwischt. Ich hoffe, dass er morgen aber wieder trainieren kann. Alle anderen sind fit und im Training", sagte der Trainer auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag.

Gimber und Albers winkt die Startelf

Dagegen könnte es zu einem Startelf-Comeback von Benedikt Gimber und Andreas Albers kommen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Gimbo spielt, ist hoch. Sicher ist es aber nicht. Wir schauen uns noch die übrigen Trainingseinheiten an und entscheiden dann. Auch, weil der Gegner taktisch eine besondere Herausforderung wird", sagt Selimbegovic. "Albers war in der Länderspielpause krank. Das hatte ihm Kraft gekostet. Seine Trainingsleistungen gehen in die richtige Richtung. Ich glaube, er kann da auch noch besser werden. Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende in der Startelf stehen wird und uns helfen wird, den nächsten Dreier einzufahren."

Albers wartet allerdings bereits seit Oktober 2022 auf Saisontreffer Nummer sieben. Der 33-Jährige wird auch gegen Magdeburg mit einer Schutzmaske auflaufen. In Kiel hatte er sich einen Nasenbeinbruch zugezogen. In den beiden vergangenen Spielen kam er nur als Joker rein - jetzt winkt eben die Startelf. Albers bringt eigentlich genau das mit, was in Hamburg fehlte und das Team in Summe (aktuell nur schwache 22,3% Chancenverwertung) auch nicht gerade auszeichnet: eine gewisse Abgezocktheit vor dem Tor.

"Magdeburg ist kein gewöhnlicher Aufsteiger"

Vor Gegner Magdeburg hat Selimbegovic Respekt. "Sie haben eine besondere Art, die sie auf den Platz bringen. Magdeburg ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Ihr Ballbesitz-Spiel ziehen sie gnadenlos durch", sagt der Coach. "Da ist es nicht einfach, das zu kontrollieren. Du musst bereit sein zu leiden, auch hinterherzulaufen, viel Geduld haben."