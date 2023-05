Selimbegovic verwundert: "Ich kann mich nicht erinnern"

Der SV Sandhausen darf sich wieder ernsthafte Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der 2. Liga machen. Doch die Mannen aus dem Hardtwald wissen auch, dass der Sieg über den Jahn aus Regensburg wieder nur ein weiterer kleiner Schritt war.

Auf der anderen Seite steht der SSV Jahn Regensburg, bei dem die Stimmung nach dem 1:2 in Sandhausen wieder zunehmend zu kippen scheint. Trainer Mersad Selimbegovic machte nach der Partie keinen Hehl aus dem schlechten Auftritt seines Teams und fand deutliche Worte: "Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so blutleer aufgetreten sind", ärgerte sich der Übungsleiter.

Gimber findet ehrliche Worte

Fehlte es den Regensburgern doch in jeglicher Hinsicht an Kampfgeist, Einsatzwille und den Grundtugenden, die es im Abstiegskampf des deutschen Unterhauses nun mal braucht. "Es war von jedem Akteur auf dem Platz zu wenig", konstatierte Kapitän Benedikt Gimber richtig. Der "Unmut der Fans" - rund 1.500 waren aus der Oberpfalz mitgereist - sei nach dieser Leistung gerechtfertigt. "Heute fehlte es uns an Intensität, die eigentlich immer stimmen muss."

Die spielerische Leistung der Sandhäuser war auch keinesfalls eine Offenbarung, aber dennoch wusste das Schlusslicht, worauf es in einem Kellerduell mit der Konstellation Letzter gegen Vorletzter ankommt. Über 90 Minuten hinweg war der SVS, zumindest was den kämpferischen Aspekt angeht, die überlegene Mannschaft und überstand so auch schließlich die Druckphase der Gäste nach dem Anschlusstreffer von Prince Osei Owusu, welcher aus dem völligen Nichts in die Maschen traf.

Bachmann bleibt realistisch

Trotz des Erfolgs steht Sandhausen nun punkgleich mit den Regensburgern immer noch auf dem 18. Tabellenplatz und muss weiter fleißig Punkte sammeln, um bis zum 34. Spieltag die Chance des Klassenerhalts wahren zu können. Das weiß auch Janik Bachmann: "So viel Druck ist nicht abgefallen. Wir sind noch immer mitten im Abstiegskampf. Klar, wir haben den nächsten Schritt gemacht und sind wieder voll im Rennen. Dennoch schauen wir von Spiel zu Spiel und wollen in Braunschweig nachlegen."

Die nächsten Wochen dürften sowohl für den SVS als auch für den Jahn aus Regensburg gleichermaßen interessant und nervenaufreibend werden, treffen doch beide Teams schon am nächsten Spieltag schon wieder auf direkte Konkurrenten. Die Sandhäuser fahren nach Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr), könnten mit einem weiteren Dreier sogar die Abstiegszone verlassen - und die Regensburger? Die müssen ebenfalls auswärts ran, "gegen Rostock gilt es zu punkten - egal wie", fordert Selimbegovic.