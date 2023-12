Selimbegovic übernimmt bei Hansa Rostock

Hansa Rostock hat am Montag mit Mersad Selimbegovic seinen neuen Coach vorgestellt. Seine Aufgabe ist klar, denn sein Vertrag hat nur Gültigkeit für die 2. Bundesliga.

Hansa Rostock nimmt die Mission Klassenerhalt am 2. Januar in Angriff, dann wird mit Mersad Selimbegovic ein neues Gesicht das Training leiten. Der 41-Jährige hat an der Ostsee einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Allerdings hat das Arbeitspapier nur für die 2. Bundesliga Gültigkeit. Selimbegovic bringt seinen bisherigen Co-Trainer Markus Palionis (36) mit.

"Mersad Selimbegovic ist ein bodenständiger und werteorientierter Trainertyp, der einen aktiven und mutigen Fußball mit vielen Pressing-Elementen spielen lässt. Mersad bringt zudem die Erfahrung aus vier Zweitliga-Saisons mit und kennt sich somit in dieser Liga bestens aus", kommentiert Sportdirektor Kristian Walter und fügt an: "Er hat in seiner langen Zeit in Regensburg, trotz bescheidener Mittel, durch erfolgreiche Arbeit überzeugen können. Er kann sowohl Spieler als auch Mannschaften weiterentwickeln, das waren Kernpunkte unseres Anforderungsprofils."

Bei seinem Langzeit-Verein Jahn Regensburg musste Mersad Selimbegovic übrigens ausgerechnet nach einer Niederlage in Rostock im vergangenen Mai gehen. Zuvor war er als Spieler und Trainer seit 2006 in verschiedenen Positionen bei den Oberpfälzern tätig. Er tritt die Nachfolge von Alois Schwartz an, der in der vergangenen Woche nach der Heimniederlage gegen Schalke 04 freigestellt wurde.

"Ich bin voller Energie und bereit für neue Aufgaben. Die Voraussetzungen in Rostock und in der Mannschaft sind gegeben, um hier erfolgreichen Fußball spielen zu können", wird Selimbegovic zitiert.

Für Selimbegovic und Co. geht es ab dem 4. Januar für eine Woche ins Trainingslager nach Belek (Türkei). Während des Trainingslagers sind zwei Testspiele gegen den Drittligisten Borussia Dortmund II den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK geplant. Zudem ist nach der Rückkehr ein Spiel gegen den VfB Lübeck geplant. Die Rückrunde startet am 20. Januar gegen den 1. FC Nürnberg.