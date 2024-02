Selimbegovic über Fanproteste: "Dürfen uns nicht voneinander entfernen"

Achtmal musste das Spiel zwischen Hannover 96 und Hansa Rostock wegen Fanprotesten unterbrochen werden. Hansa-Coach Mersat Selimbegovic richtete einen eindringlichen Appell an alle Beteiligten.

Bällesuche: Achtmal mussten Helfer in Hannover Tennisbälle auf dem Platz aufsammeln. picture alliance/dpa

Tennisbälle, immer wieder Tennisbälle. Schon beim Top-Spiel der zweiten Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem HSV am Samstagabend hatten die gelben Filzkugeln für eine 32-minütige Unterbrechung gesorgt, das Spiel stand sogar kurz vor dem Abbruch.

Am Sonntag reihten sich nun auch die Anhänger von Hannover 96 in diese eigenwillige Protestform ein. Ab der zwölften Spielminute warfen die 96-Fans beim Heimspiel gegen Hansa Rostock immer wieder Tennisbälle auf das Feld, um ihren Unmut mit den Investorenplan der DFL zum Ausdruck zu bringen - so wie es seit Ende Dezember viele Fankurven tun.

Ständige Unterbrechungen hemmen Spielfluss

Ganze sieben Mal unterbrach Schiedsrichter Alexander Sather die Partie zwischen der zwölften und der 25. Minute, um es den Ordnern zu ermöglichen, den neuen Schwung der Wurfobjekte vom Feld zu räumen. Bei Unterbrechung Nummer acht wurde es dem 37-jährigen Unparteiischen dann zu viel, er schickte beide Mannschaften in die Kabine, die nächsthöhere Eskalationsstufe war gezogen. Ein Spielabbruch stand nach Aussagen der beiden Trainer allerdings nicht zur Debatte.

Die Maßnahme zeigte Wirkung: Zum einen, weil nach der achtminütigen Unterbrechung nur noch vereinzelt, später gar keine Gegenstände mehr auf das Feld flogen. Aber zum anderen, weil in der insgesamt 65 Minuten dauernden Halbzeit kein rechter Spielfluss zusammenkam, bedingt durch die vielen Unterbrechungen.

Leitl: "Legitim, aber eins drüber"

"Es ist für uns Spieler nicht einfach, Anspannung, Konzentration und Fokus bei so einer Unterbrechung aufrecht zu erhalten", ärgerte sich 96-Keeper Ron-Robert Zieler. "Das hat dem Spiel einen Abbruch getan." Auch Hannover-Coach Stefan Leitl bewertete die Proteste zwar als "legitim, aber heute eins drüber". Nach den Unterbrechungen habe man "permanent von vorne" beginnen müssen, ein "Flow" habe sich nie eingestellt, so der 46-Jährige.

Dem pflichtete sein Rostocker Kollege Mersat Selimbegovic mit Blick auf das eigene Spiel bei: "Wir beginnen so, wie man kein Spiel beginnen sollte, mit einem Standard-Gegentreffer. Und dann ist es schwierig ins Spiel zu kommen, weil wegen der ständigen Unterbrechungen kein Spielfluss zusammenkommt."

Selimbegovic wünscht sich baldige Lösung

Der 41-Jährige wollte die Aktion der Fans aber nicht einfach abtun: "Die Fans signalisieren etwas, wollen über etwas reden. Da muss man dann auch reinhören, wo und was das Problem ist." Der neue Trainer bei der Kogge appelierte daher, man müsse mit den Fans reden. "Wir dürfen uns nicht voneinander entfernen, sondern müssen zusammenfinden. Dann kann man alles lösen."

"Fußball wird für die Fans gespielt. Und ohne Fans ist Fußball schrecklich. Wir müssen eine Lösung finden. Und das wünsche ich mir bald", schloss Selimbegovic. Damit in Zukunft die Tennisbälle auf dem Tennisplatz bleiben und nicht mehr auf den Fußballrasen fliegen.