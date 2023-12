Selimbegovic soll Rostock vor dem Abstieg bewahren

Hansa Rostock hat einen Tag nach dem Ende der Hinrunde einen neuen Trainer präsentiert: Mersad Selimbegovic unterschrieb bei den Nordostdeutschen einen Vertrag bis Juni 2025. Der 41-Jährige folgt als Chefcoach auf Alois Schwartz, der Mitte vergangener Woche von seinen Tätigkeiten freigestellt worden war. Selimbegovic war als Trainer bisher nur für Jahn Regensburg tätig, nach einem 0:2 am 31. Spieltag bei Hansa Rostock gab der SSV aber die Trennung bekannt. Selimbegovic wird zum Auftakt der Rückrundenvorbereitung am 2. Januar 2024 einsteigen, sein Debüt feiert er dann am 20. Januar im Gastspiel der Hansa-Kogge beim 1. FC Nürnberg.