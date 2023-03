Selimbegovic: "Schauen wir mal, wie lange wir die Intensität aufrechthalten können"

Der SSV Jahn Regensberg ist im Aufwärtstrend. Nach zwei Siegen in Folge haben die Oberpfälzer die abstiegsbedrohenden Ränge hinter sich gelassen. Mit einer enorm gebeutelten Personaldecke soll der Lauf möglichst beim Team der Stunde, dem FC St. Pauli, fortgesetzt werden.

Oftmals ist die Länderspielpause wegen der eher kleinen Anzahl an Nationalspielern bei Zweitligisten eine dankbare Verschnaufpause. Davon kann man bei Jahn Regensburg nach der jüngsten Unterbrechung allerdings in keinster Weise sprechen.

Die Mannschaft wurden von einer Krankheitswelle der heftigeren Sorte erwischt. "Die Länderspielpause hatte es für uns durchaus in sich", offenbarte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic in der Pressekonferenz vor der Partie beim FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker).

Bei 100 Prozent ist wohl keiner von den Genannten. Mersad Selimbegovic über seine kränkelnden Spieler

Obwohl mit Außnahme von Ersatzkeeper Thorsten Kirschbaum alle zuletzt kränkelnden Spieler wieder im Mannschafstraining involviert sind, bereitet Selimbegovic die anstehende Partie Sorgen.

"Bei 100 Prozent ist wohl keiner von den Genannten. Mal sehen, wie die Jungs mit der Belastung umgehen. Wir wissen bis zur Abreise nicht so genau, wer kann und wer nicht kann." Wer alles von der Krankheitswelle getroffen wurde, wollte der Bosnier nicht verraten. Es scheinen allerdings einige betroffen zu sein.

Du bist den ganzen Tag am Telefon und telefonierst mit dem Arzt hin und her. Mersad Selimbegovic über die aktuelle Lage

Bei zahlreichen Spielern scheint der Fitnesszustand mehr als ausbaufähig zu sein. "Der ein oder andere hat schon selbst gesagt: Eine halbe Stunde reicht, mehr geht nicht. Es wird sehr spannend." Eine Situation, die auch den 40-jährigen Coach zu belasten scheint. "Du bist den ganzen Tag am Telefon und telefonierst mit dem Arzt hin und her. Blutwerte nochmal checken, dies und das." Nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit muss der Fußballlehrer mit Kreativität "improvisieren" und eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen

Wie genau die Improvisation schlussendlich auf dem Feld aussehen wird, ist noch völlig unklar. "Bei denen, die mitfahren ist die die Frage: Kann der ein oder andere gleich beginnen? Was ist besser? Beginnen, und wenn´s nicht geht nach einer halben Stunden raus oder in der letzten halben Stunde rein?", zählt Selimbegovic die sich ihm stellenden Fragen auf.

Hält der Jahn konditionell durch?

Das bevorstehende Spiel am Millerntor ist für den Jahn eine absolute Wundertüte. "Schauen wir mal, wie lange wir die Intensität mit diesen Krankheitsfällen aufrecht erhalten können", blickt der Bosnier zwinkernd voraus.

Ein Grund, die Partie bereits im Vorfeld aufzugeben, ist dies für ihn aber mitnichten. "Ich sage es immer wieder: Diese Saison ist wie ein Marathon. Wir haben paar Meter auf die Konkurrenten gut gemacht, aber bis zum Ziel ist es noch sehr weit. Du darfst nicht nachlassen. Jedes Wochenende musst du das Maximale herausholen. Das gilt auch dieses Wochenende."