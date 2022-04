Selimbegovic: "Nicht normal, dass sich der Jahn mit dem HSV messen darf"

Jahn Regensburg empfängt am Samstag den Hamburger Sportverein - der SSV möchte gegen die Rothosen endlich die 40-Punkte-Marke knacken.

Mersad Selimbegovic geht mit Vorfreude in das Heimspiel gegen den HSV. picture alliance/dpa

Am Samstag trifft der SSV Jahn Regensburg zum achten Mal in seiner Vereinsgeschichte auf den Hamburger SV (2/2/3). Obwohl die Regensburger seit 2018 regelmäßig gegen die Rothosen spielen, ist die Partie für Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic immer noch eine besondere: "Für mich ist es immer noch nicht normal, dass sich der Jahn regelmäßig mit dem HSV messen darf", so der Chefcoach auf der Pressekonferenz.

Wir müssen immer noch wissen, dass diese Liga für uns mehr oder weniger ein Geschenk ist. Mersad Selimbegovic

Diese Ansicht scheinen aber nicht alle Anhänger der SSV zu teilen. Das Stadion ist bisher noch nicht voll ausgelastet. Das liege laut dem Bosnier aber eher an den Folgen der Corona-Pandemie. Dennoch würde er sich freuen, wenn das Stadion voll wird: "Wir müssen immer noch wissen, dass diese Liga für uns mehr oder weniger ein Geschenk ist und dass wir uns auf jedes Spiel freuen. Gegen den HSV und die ganz Großen umso mehr", erklärte der 39-Jährige.

Schon mit einem Zähler hätte der Jahn das Ziel erreicht

Nach zuletzt drei 1:1-Remis in Folge wollen die Regensburger, die bislang 39 Zähler holten, gegen den HSV endlich die 40-Punkte-Marke knacken. Ob diese Zahl mit einem Sieg oder einem Unentschieden erreicht wird, scheint dem Trainer ziemlich unwichtig zu sein. Sein Team werde zwar "probieren auf Sieg zu spielen", doch auch ein Unentschieden könne "ein gutes Ergebnis sein".

Angesichts der Aufstiegschancen der Hamburger erwarte der Coach ein "intensiveres Spiel als gegen Rostock". Der HSV sei ein Team, "das seinen Plan gnadenlos verfolgt und sehr viel Qualität besitzt". Dennoch sieht er in der riskanten Spielweise der Rothosen auch eine Chance für seine Mannschaft. "Wir werden auf Fehler lauern. Die ein, zwei Chancen, die wir kriegen, müssen wir nutzen, ansonsten wird es schwierig", erläuterte Selimbegovic, der im Heimspiel nur auf Sarpreet Singh (Schambeinentzündung) verzichten muss.

