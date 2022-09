Selimbegovic nach Pleitenserie: "Weglaufen hat selten geholfen"

Regensburg will ein Ende seiner Pleitenserie erzwingen. Trainer Mersad Selimbegovic fordert gegen St. Pauli "mehr Zuversicht, mehr Entschlossenheit, mehr Kampfgeist".

Der ehemalige Tabellenführer SSV Jahn Regensburg wartet bereits seit sechs Spielen auf ein eigenes Tor und ist bis auf Rang 14 abgerutscht. Gegen den FC St. Pauli (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Trainer Mersad Selimbegovic zudem auf den rot-gesperrten Steve Breitkreuz sowie Benedikt Gimber (5. Gelbe Karte) verzichten.

Selimbegovic: "Versuchen, es zu erzwingen"

Doch die Oberpfälzer geben sich kämpferisch. "Es ist egal, was du jetzt in dieser Phase sagst. Man sagt, es ist ein Alibi oder es sind Durchhalteparolen. Aber es gibt nichts anderes als mehr Zuversicht, mehr Entschlossenheit, mehr Kampfgeist zu zeigen, um die Situation zu drehen", so Selimbegovic auf der Pressekonferenz. "Von alleine wird sie sich nicht drehen. Es gibt nur eins: Alle Kräfte bündeln und versuchen, es zu erzwingen. Wenn es nicht läuft, musst du dich dagegenstemmen und nicht weglaufen. Weglaufen hat selten geholfen."

"Nicht in Panik geraten"

Des Trainers Zwischenfazit? "Wir haben acht Spiele gespielt. Ich wurde letzte Saison oft zur Tabelle befragt, als wir Erster waren. Das hat mich in dem Moment nicht interessiert. So darfst du jetzt auch nicht in Panik geraten. Es ist noch so viel zu spielen", sagt Selimbegovic. "Es waren auch knappe Niederlagen, wo das Spiel auf des Messers Schneide steht und wir auf einen Rückstand nicht gut reagieren - zum Beispiel in Düsseldorf oder Paderborn. Das müssen wir abstellen. Es ist in dieser Liga möglich, dass du ein Gegentor kassierst, aber du darfst nie aufgeben", fordert der Coach. "Wir haben in den acht Spielen auch vier Mal zu null gespielt, das heißt, dass auch nicht alles schwarz ist."

"Es kommt viel Wucht auf uns zu"

Dass St. Pauli ebenfalls nicht auf der Erfolgswelle reitet, relativiert Selimbegovic. "Sie haben zuletzt vier Mal in Folge nicht gewonnen, aber dreimal Unentschieden gespielt - und in allen drei Spielen waren sie diejenigen, die eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen", sagt der SSV-Trainer. "Sie haben eine klare Spielphilosophie. Es kommt viel Wucht auf uns zu, aber sie haben auch viel Spielwitz und Mut im Spielaufbau."

Den fordert der Coach auch von seinen Schützlingen. Und Breitkreuz sagt: "Wir brauchen einfach mal ein dreckiges Tor, ein Standardtor, das uns zurückbringt." Er allerdings kann nur zusehen.