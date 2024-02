Selimbegovic knallhart: "Viel zu wenig in allen Belangen"

Der Rostocker Auftritt beim 0:0 im Kellerduell in Osnabrück wirft Fragen auf. Trainer Mersad Selimbegovic wollte nach der Partie nichts schönreden. Ganz im Gegenteil.

"Das war der glücklichste Punkt meiner bisherigen Karriere", stellte der Hansa-Coach auf der Pressekonferenz nach der torlosen Nullnummer fest. Zuvor hatte die Kogge beim Abstiegskracher gegen den Tabellenletzten einen unzureichenden Auftritt hingelegt - und Glück, das Spiel am Ende nicht verloren zu haben. Osnabrück hatte zahlreiche dicke Chancen, scheiterte jedoch am eigenen Unvermögen und an Hansa-Schlussmann Markus Kolke, der mit einigen Glanzparaden das 0:0 festhielt.

Selimbegovic dankt Kolke - Der Einsatz stimmt

"Wir haben Gott sei Dank heute einen Torwart gehabt, der einen guten Tag erwischt hat", so Selimbegovic, "sonst haben wir nicht viel gemacht für das Spiel, das ist viel zu wenig in allen Belangen, außer der Wille, das eigene Tor am Ende zu verteidigen."

Zumindest in Sachen Kampf konnte man der Kogge keinen Vorwurf machen. Die Rostocker warfen sich bis zum Schlusspfiff in jeden Ball. Alexander Rossipal biss sich angeschlagen durch, weil das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war. Innenverteidiger Damian Roßbach verlor bei einem Zusammenprall mit Erik Engelhardt einen Zahn und kämpfte bis zum Schlusspfiff dennoch um jeden Ball.

Sonst brachte Hansa allerdings nicht viel auf den Platz, was Selimbegovic sehr wohl ärgerte. Seine Elf habe "alles vermissen lassen, außer diesen Einsatz, in der letzten Instanz alles zu verteidigen". Die klare Kritik: "Wir sind viel zu viel hinterhergelaufen, wir haben uns nicht getraut, die Bälle zu sichern. In der zweiten Halbzeit haben wir viel zu viele Duelle im Eins-gegen-eins verloren."

In den vergangenen acht Partien steht nun nur ein Sieg zu Buche (ein 2:1 gegen Elversberg). Mit dem Punktgewinn hat Hansa den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Osnabrück zwar auf Distanz gehalten, dennoch wird die Luft immer dünner. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt lediglich zwei Zähler.