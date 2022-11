Selimbegovic kämpferisch: "Es gibt keine Ausreden"

Regensburg will nach dem Remis gegen Braunschweig nun in Heidenheim nachlegen. Der Jahn muss aber auf Lasse Günther verzichten.

Unter der Woche kam das Team von Trainer Mersad Selimbegovic zu einem 1:1 gegen Eintracht Braunschweig, nachdem es zuvor zwei Niederlagen gegen Hansa Rostock und den Hamburger SV gegeben hatte. Nun reisen die Oberpfälzer am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Hinrundenabschluss nach Heidenheim.

"Wir haben auch noch Frust aus den beiden vergangenen Spielen"

Die Hürde ist hoch, der FCH ist Tabellendritter. Der Jahn-Coach aber gibt sich kämpferisch. "Wir werden alle Kräfte bündeln. Wir haben auch noch Frust aus den beiden vergangenen Spielen, in denen wir uns mehr vorgenommen und auch mehr verdient hatten. Wir wollen in Heidenheim punkten, in dieser Liga ist alles möglich", sagt Selimbegovic.

"Wir kennen Heidenheim gut, sie kennen uns gut. Heidenheim wird probieren, im Flow zu bleiben. Sie nutzen das Momentum, haben Qualität und Konstanz. Sie machen genau das, was du in dieser 2. Liga für Punkte brauchst", so der Jahn-Trainer anerkennend. "Wir fahren jedoch nicht nach Heidenheim, um irgendwie durchzukommen, wir wollen dort punkten. Egal wer spielt, wer beginnt - es gibt keine Ausreden."

Günther fällt mit Außenbandverletzung aus

Verzichten muss Selimbegovic neben den Langzeitverletzten auf Abwehrspieler Lasse Günther, der mit einer "Außenbandverletzung ein paar Wochen passen muss". Dejan Stojanovic wird wohl nicht mit nach Heidenheim fahren, nachdem er am Donnerstagabend Vater geworden ist.